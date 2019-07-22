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財富布局趁早 合法節稅有道 如何精打細算規劃稅務？

2019-07-22 12:42熟年誌 Life Plus

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【文／晏子萍】

在過往的年代，大多數人的財富，多是由9成努力工作的報酬，再加上一成的理財所得累積而成；但是隨著社會轉型、投資理財的資訊愈來愈透明化的今日，財富的累積由理財所得的占比愈來愈高，我們在豔羨旁人投資有方之際，千萬不要自嘆弗如，因為聰明人追求的不僅是財富最大化，而是更進一步地追求「稅後財富最佳化」。因此，合法節稅是所有人都必須學習的知識。稅務知識難以親近嗎？信達聯合會計師事務所所長師胡碩勻以淺顯易懂的方式，讓您慢慢培養基本的稅務觀念，進而實現美好生活目標。

節稅「布局」愈早愈好

許多人辛苦工作了一輩子，等到退休之際，就認為不必再為報繳薪資所得稅所苦，但是別忘了，基金、股利、投資型保單也都要課稅，而且隨著子女漸長，他們成家立業的人生大事一波波接踵而至，長輩們又要開始煩惱究竟是贈與金錢還是贈與不動產，才能夠繳較少的稅。隨著年紀日漸衰老，財產如何移轉、什麼才是具有法律效力的遺囑，還有當自己走後，留給子孫的資產是否會被政府課徵很重的遺產稅，這些問題常常成為長輩們念茲在茲的心事。

胡碩勻在著作《節稅的布局》中提到：「節稅需要『布局』，布局愈早愈好，在自己思慮清楚、身體健康，或是有風險意識時，就要做好規畫。」那麼，究竟要多久以前開始布局呢？胡碩勻表示，應視個案與狀況不同而有差異，但是最重要的，在準備節稅布局與資產配置時，一定要謹守合理合法的規畫方式，才能永續經營。

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【完整內容請見 Life Plus熟年誌》 2019年7月號；加入 《熟年誌》粉絲團

熟年誌 Life Plus

《熟年誌》是一本全面探討熟年議題的快樂生活誌。從健康醫療、投資理財、退休規劃、休閒生活、人際關係、兩代溝通、旅遊移居，全方位與您一起面對未來，一起茁壯，與讀者共同打造熟年C型人生，追求自我實現的二次青年生活。
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