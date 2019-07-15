心中有風景 處處是美景 張光斗點亮心燈傳遞溫情

分享 facebook 【文／晏子萍 攝影／劉威震】

訪問張光斗，恰好是他在忙於準備「今宵多珍重——向警消勇士致敬公益晚會」的當週，辦一個大型活動真的是千頭萬緒，細節多如牛毛，而且環環相扣，一絲馬虎不得，在百忙之中仍然允諾我們的邀約，也讓我們感受到他對人對事的真誠以待。說話風趣幽默的張光斗，打開話匣子，為我們娓娓道出他一路走來所遇到的苦澀與辛酸、甘甜與歡喜，也感念許多貴人，在人生路上，山一程，水一程，陪他走一程；路不平，多險阻，與他共分擔。

跨越年少 回憶暖時光

「我們家是慈父嚴母，小時候因為過於頑皮，只要犯錯，母親打我絕不手軟。」張光斗雖然身為家中唯一的男孩，但是卻沒有享受被寵愛的特權。考上台中一中後，每天早上坐火車通勤經過平交道時，都會望見窗外開往台北的光華號列車，「總有一天我一定要坐上這班車到台北，而且絕對不回頭。」長期在母親打罵教育下成長的張光斗，暗自許下心願。

分享 facebook 直到隻身赴日本唸書且已成家，他才漸漸體悟，維繫一個家庭的確不易。母親未滿16歲即嫁為人婦，接著因為國共內戰被迫離鄉背井，開始輾轉流離的生活。隨著孩子一個個出生，一個碧玉年華的少女瞬間成為人母，內心必定徬徨無助。張光斗回憶說：「我父親因為年長母親十多歲，所以不但處處讓著她，而且事事包容她，在那個窮困的年代，可以說是貧賤夫妻百事哀，母親往往在晚飯後抱怨，不知明天的飯菜在哪裡時，父親即默默地出門，然後帶著食材回來，他一直是以行動來寵愛著母親。」父親是開交通車的司機，收入微薄，但是當初他在南京對母親娘家的承諾，也是一個男人一言九鼎的具體表現，後來父親離世前，張光斗也在病榻前對父親允諾一定會好好照顧母親，讓他得以安心而去。