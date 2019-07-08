以平等同理打造良好照護 借鏡北極圈裡的長照訓練

【文．攝影／張馨方】

挪威國土狹長，挪威人常比喻，要是從首都奧斯陸往北方延伸的距離，反向改往南延伸，都可以到義大利的羅馬了。這次拜訪的地方正是這樣偏遠的挪威北方小鎮Lakselv。人口約4000人的Lakselv，位於進入北極圈後再往北500公里處。雖然地處偏遠，但生活水平不如想像中有很大的城鄉差距，奧斯陸有的大超市這裡也有，各種魚肉蔬菜水果、啤酒、貓狗食物、個人清潔用品等樣樣俱全，而且價格沒太大差異。

Lakselv給我的第一印象，學校基礎教學設備很齊全，還有醫療中心、急診室、護理之家、日間照顧中心等設施，這些單位彼此距離都很近，容易支援。在這裡停留的1週時間，沒聽到有人抱怨中央政策在這裡不適用，原因可能與挪威決策嚴謹，且公民參與度高有關。然而就當地人的說法，是因為立國重視平等，雖不能期望什麼都能和首都相比，可是在當地生活也很好，不一定要去大城市才能有發展。

這點很值得我們思考，究竟是怎樣的資源分配和經營理念，可以讓一個國家城鄉生活水平與求知資源差距如此小？若真能如此，面臨人口外流造成人力缺乏，或整座村落只剩下銀髮族長照困境的機會就相對低了。

分享 facebook 照服教育養成 挪威偏鄉重視核心價值

談到長照人才，這裡與挪威其他地方相似，這裡的高職有很多科，包含救護科和照顧服務科，使新一代人才不斷層。至於哪些人想讀這些科？我遇見好幾位中年護理師，他們的母親是護理師，孩子也打算學照顧服務，並非考不上別的科，也不是沒有其他出路。他們一再強調很希望做與人接觸、幫助人的工作，醫師是看病，但照服和護理是可以更貼近對人的照顧工作。從孩子表情和已經有陪同家長去服務的經驗，看得出這是教育養成的想法，而非違心之論。

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