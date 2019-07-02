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考完對答案！108大學指考 英文試題解答(含非選)

面對超高齡社會挑戰 您準備好了嗎？

2019-07-02 09:15熟年誌 Life Plus

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【文／賴麗秋】

每當討論起社會高齡化問題時，總不免有人會提到日本在1983年上映的《楢山節考》電影，這部片子在2018年經過修復重新在台灣上映，故事敘述日本小山村古老的棄老傳統，在資源有限的年代，村裡將年老沒有生產力的人棄養山林，任其自生自滅。

前陣子看了日本《70歲死亡法案，通過》一書，書裡的「70歲死亡法案」是作者的假想議題，根據這項法案，凡是擁有日本國籍者在70歲生日後的30天內都非死不可，唯有皇室成員例外。政府還提供了數種安樂死方式，供適用這一法條的70歲人士選擇。

不管是30多年前上映的電影，還是近年才推出的文學創作，儘管時空背景、社會經濟發展不同，但不論是身處貧困環境，還是經濟發展的年代，同樣都面臨高齡化，以及當資源有限時，該如何分配的問題。

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《70歲死亡法案，通過》書名或許有些聳動，但書中內容卻切實點出日本超高齡社會正面臨的諸多問題，包括老老照顧、繭居族、家族紛爭、熟年再就業、熟年的自我實現等，凸顯日本目前社會高齡化的嚴重性。書中以為了照顧婆婆犧牲多年，卻得不到家人協助與認同的長媳為主軸，因為法案的通過猶如獲得救贖般，心中暗想終於可以從長照裡解脫，逐一發展的故事，讓人看了心有同感。

日本目前65歲以上人口占總人口比例已超過28％，推估在2024年會達30％。雖然台灣預估在2026年才邁入超高齡社會，但台灣面臨的社會高齡化壓力，相較日本、歐美其他國家，可是有過之而無不及。從現在到2026年，還有7年多，您可曾思考過這個問題︰邁入超高齡社會，會有甚麼改變？個人與社會將會面臨什麼樣的問題與挑戰？

【完整內容請見 Life Plus熟年誌》 2019年7月號；加入 《熟年誌》粉絲團

熟年誌 Life Plus

《熟年誌》是一本全面探討熟年議題的快樂生活誌。從健康醫療、投資理財、退休規劃、休閒生活、人際關係、兩代溝通、旅遊移居，全方位與您一起面對未來，一起茁壯，與讀者共同打造熟年C型人生，追求自我實現的二次青年生活。

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