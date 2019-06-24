缺牙該怎麼補？掌握要領從「齒」健康

分享 facebook 【文／陳珮珊】

牙科治療後，基於美觀及功能性，病人常會有裝假牙需求，但何時該裝？該裝什麼？該找誰裝？您的抉擇將會帶來不同結果。學習了解假牙知識，充分與醫師溝通，才能為自己的牙齒找回第二春，讓自己可以好好吃，吃健康，也維持面容整體美觀。

做假牙選完美時機 缺牙不補問題多

什麼情況下需做假牙？當牙齒蛀得嚴重、缺損或受到撞擊破損等狀況，經牙科治療完成後都會需要做假牙。不過每個人對缺牙的看法和心態大不相同，華美牙醫診所院長管中陵說，有些病人比較謹慎，缺了牙就想立刻補上，但實際上，拔牙後傷口癒合需要時間，且癒合過程中會向下吸收，若直接做上假牙，一段時間後假牙和牙齦會產生間隙，容易塞東西造成二度蛀牙。因此，應在醫師評估的最好時機才裝假牙。至於大而化之型病人，缺牙但還能吃就撐著不補，卻不知缺牙不補會有「牙嵴吸收」的情況。

分享 facebook 牙齒齒槽骨是因牙齒的存在而存在，牙齒正常扣齒撞擊，能將力量傳導到骨頭內刺激骨細胞再生，缺牙後失去刺激就會漸進性萎縮。這種情況女性比男性更常見，且女性停經後因骨質疏鬆萎縮更明顯。缺牙也會導致「牙齒位置改變」，一是鄰近牙因阻力小會往缺牙處傾斜；二是會讓相鄰牙間隙變大。

我們的牙齒會因為咀嚼而磨耗，但也會愈長愈長。牙齒長長是由骨頭將牙齒被動式漸進推出，稱為「萌出」，是種磨多少就會長多少的代償性功能，若下側缺牙，對側牙齒沒磨耗但有被動型萌出，就容易慢慢長進缺的位子，與相鄰牙間隙也會變大，易造成食物堆積而有二度蛀牙或牙周病風險。