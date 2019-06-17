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無心插柳卻水到渠成 王寶村繽紛的植物染世界

2019-06-17 15:57熟年誌 Life Plus

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【文．攝影／賴麗秋】

這次拜訪的是從國中國文老師退休的王寶村，植物染可以說是她的最愛，但是除了持續植物染的學習與創作，王寶村的手作點心，在朋友圈可是愈來愈有名，現在甚至有凌駕植物染之上的態勢。雖然她說這真是始料未及、無心插柳，但是機會是給有準備的人，有了準備，剩下的不過是等待時機到來而已，王寶村所謂的無心，可是早已經默默準備好了呢！

王寶村擔任教職27年，在50歲那年退休，雖然比一般退休年齡早了許多，但她還是決定退休。她說：「之所以會想退休，是因為自己曾經教過的學生都已經要進學校來教書了，同時還有許多流浪教師，我心想著還是退休，把機會給學生吧！」王寶村繼續說著：「當然，明星學校教學壓力也大，還有現在的學生都喜歡年輕老師。」於是王寶村在50歲便早早退休了。

退休之後的王寶村，心想自己還年輕，於是認真地去上了很多課，課程從莊子到古典音樂欣賞都有；她也當志工，把時間排得滿滿，覺得這樣的日子也不錯。至於她與植物染的結緣，是一段很奇妙的過程。

驚豔植物染 從此一頭栽入

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約在民國100年時，剛好是王寶村退休10年，那時有個朋友介紹她去台北市仁愛路附近巷內剪頭髮，還告訴她只要她去了，一定會對那裡客廳的擺飾感到興趣；她當時心想：「什麼地方啊！剪個頭髮5分鐘要700元。」700元在當時可是非常貴的。姑且抱著看看的心態，王寶村去了。走進公寓二樓推開門，她驚聲連連，屋內所有的擺飾如桌巾、桌旗，擺飾等，都是這位美髮師自己染的作品。王寶村看了以後非常喜歡，於是問了，她可以學嗎？剛好就那麼巧，那天正好是植物染課程開課的第一天，王寶村問了還有名額，於是立刻報名。就這樣，她的植物染之路開啟了，至今已經邁入第8年，她仍然持續上課學習中。

【完整內容請見 Life Plus熟年誌》 2019年6月號；加入 《熟年誌》粉絲團

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