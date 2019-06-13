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你若盛開 清風自來 高愛倫翻轉憂鬱活出亮度

2019-06-13 13:52熟年誌 Life Plus

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【文／晏子萍　攝影／劉威震】

細細品味高愛倫的著作《此刻最美好》，字字句句讓人心緒綻放如花，她對人對事用心體會，用情珍惜，這一位不僅有才情更有溫度的女子，讓我們初見面，就折服於她的活力與熱情。採訪當天，為方便我們拍攝，高愛倫貼心地多帶了好幾件衣服，皆是用色明豔、活潑而不拘謹的衣著，她配合著攝影師的指令，舉手投足之間充滿自信，恍若她筆下的大明星。在一個午後的訪談中，她有如多年的朋友、熟稔的鄰人，從容自在、句句真切，讓我們度過一個開心的下午茶時光。

文采四溢 雲霞滿紙

「書寫是我最有信賴感的溝通模式，就好像立下字據，讓對方也有安全感，表示我說的話我都認帳，但是，記性和記載的內容偶爾也會產生落差。」高愛倫自謙並非一個作家，只是一個將文字串聯起來的人，很小的時候就開始提筆為文，連念書的學費都是自己寫《小說報》賺來的。

來自南部眷村的高愛倫是空軍子弟，在那個經濟匱乏的年代，是什麼樣的滋養讓她成為一位妙筆生花的記者？「除了自小愛看書之外，我受父親的影響很大，他是一位軍人，可是文筆很好，也寫得一手好字。」身為家中老么，深受父親的寵愛，高愛倫表示，父親自4個孩子年幼時即耳提面命，讓他們知道，4個人就如生命共同體，一定都要相互幫助與承擔。父母親婚姻幸福、鶼鰈情深，雙親與手足之愛，是高愛倫人格特質的塑造者，也因此讓她對任何人往往顯現無私的善意與旺盛的熱情。

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下筆良善 不議人非

「小時候作文『我的志願』，我有2個志願，一個是寫小說當作家，另一個就是做記者，這是2種迥然不同的工作。當記者要追求事情的真相，寫小說則可以創造一個虛擬的世界。」高愛倫從學生時代就開始辦雜誌、寫文章，當年進入《民生報》，她還是唯一一位因為寫小說而被錄取的記者。

【完整內容請見 Life Plus熟年誌》 2019年6月號；加入 《熟年誌》粉絲團

熟年誌 Life Plus

《熟年誌》是一本全面探討熟年議題的快樂生活誌。從健康醫療、投資理財、退休規劃、休閒生活、人際關係、兩代溝通、旅遊移居，全方位與您一起面對未來，一起茁壯，與讀者共同打造熟年C型人生，追求自我實現的二次青年生活。

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