以人為本的失智照護 貼近被照顧者的心

【文／賴麗秋、張馨方】

在台灣，很多人對長照機構印象不佳，認為在那裡終老很沒有尊嚴，就像被家人拋棄一樣。但隨著高齡者愈來愈多，老後生活的品質也逐漸被重視，許多投入長照的相關人員也參考國內外優良案例，希望能讓住民生活更舒適自在。

日本的「葵照護」因為主張不約束失智者、讓失智者做自己想做的事，而受到國內外關注。葵照護相當於我們的小規模多機能，同樣結合了居家服務、夜間住宿、餐飲、交通接送等服務，但最特別的是他們提供臨終照顧，陪伴長輩走完人生最後一哩路。葵照護創辦人加藤忠相認為，陪伴長輩到最後是很重要的一件事，雖然一開始引來許多反彈，但有了經驗之後，現在員工們反而感到驕傲。

分享 facebook 在挪威，國家老年研究中心請資深媒體人與失智照顧專家拍攝給失智者觀賞的影片，這些影片長約十幾分鐘，每個鏡頭約15秒到20秒，沒有旁白也沒有多餘的聲光特效，主題從四季變化到農家生活都有。影片的特色在於放慢節奏，幫助失智者回憶過去的經驗，進而讓失智者打開話匣子，並願意和照顧者互動。影片也有助於刺激失智者感官，喚起愉悅或療癒的感受。

現今的照顧愈來愈在乎從「人」的角度出發，注重被照顧者的感受，如加藤忠相所言，最好的照顧方式絕對不是限制被照顧者的行動，而是創造出所有人都能安身立命的地方。以上的兩個案例值得我們深思，也期望台灣長照能愈來愈好。

社區照顧以人為本 「葵照護」的創新理念

什麼樣的照護才可以說是好的照護？相信從被照顧者臉上不時浮現出的真摯笑容，會是最好的答案。

在台灣，興許是受到媒體長期以來諸多負面報導的影響，多數人對長照機構存有的印象是約束、活得沒有尊嚴的地方，非萬不得已，沒有人想在這樣的地方終老。但是，台灣再過幾年就要邁入超高齡社會，少子化、獨老是大家要共同面對的問題，老了，該如何自處？生活上真的需要有人協助時，該找誰幫忙？

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