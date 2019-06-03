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輔具、科技、社會支持 照顧資源大特蒐

2019-06-03 08:51熟年誌 Life Plus

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【文／晏子萍】

我們常說「在照顧家人前，要先照顧好自己」，這樣照顧之路才能走得更好、更有品質。人口高齡化是全球都無法避免的趨勢，加上少子化以及社會人口結構變動，可提供照顧服務的人力愈來愈少。根據調查顯示，家庭照顧者平均照顧年數達9.9年，每天照顧13.6個小時，其中8成無法連續睡眠超過4小時，推估全國約有57萬名家庭照顧者隨時處於身心緊張的狀態。

許多家庭照顧者在中壯年時辭職回家照顧長輩或家人，等到數年甚至數十年後，不再有家庭照顧需求時，照顧者不但失去自己的生活，也失去重返職場的能力，經濟來源必須依賴其他家人，甚至成為需要被照顧的對象。我們也在思考如何遏止這樣的惡性循環，因此編輯團隊特地採訪了「多功能輔具資源整合推廣中心」主任李淑貞、「元智大學老人福祉科技研究中心」主任徐業良，以及「中華民國家庭照顧者關懷總會」（以下簡稱家總）祕書長陳景寧等人，以讓讀者了解，如何由各種不同的支持服務，讓照顧者可以減輕負擔、改善現有狀況，並且創造回歸社會的能力。

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輔具融入日常 生活減少阻礙

許多人對於輔具都是一知半解，往往誤以為是身障者才會使用的工具，尤其許多年長者常常以不好看或是不好用為由，而拒絕使用拐杖、助聽器等工具，「其實『輔具』就是『生活的便利品』，所以果汁機、開罐器、食物調理機等都是『輔具』，也就是說每個家庭廚房中，都充塞了大大小小的輔具，讓您做起家事更順手、更便利。」李淑貞一席話打破了我們的迷思，讓我們了解輔具其實是很親民的必需品。

【完整內容請見 Life Plus熟年誌》 2019年6月號；加入 《熟年誌》粉絲團

熟年誌 Life Plus

《熟年誌》是一本全面探討熟年議題的快樂生活誌。從健康醫療、投資理財、退休規劃、休閒生活、人際關係、兩代溝通、旅遊移居，全方位與您一起面對未來，一起茁壯，與讀者共同打造熟年C型人生，追求自我實現的二次青年生活。

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