只要吃藥就夠了？釐清降血脂保養5大迷思

分享 facebook 【文／謝佩珊】

「飲食配合運動，可以不吃藥？」「健康食品能夠替代藥物？」當民眾被醫師告知需要服用降血脂藥物時，以上幾個問題常見於門診與醫藥諮詢中。

飲食加上運動 就能控制血脂？

這樣的情況也與中華民國血脂及動脈硬化學會所做的報告相吻合。據該學會指出，在高血脂病人當中，有高達7成的病人認為依靠運動及飲食就能控制血脂、近6成的人表示從未服用過降血脂藥物，而3成的人則認為高血脂病症沒啥大不了，不用服藥也沒關係。為什麼民眾會害怕服用降血脂藥物？其中的問題與迷思是什麼？即使不害怕藥物，乖乖遵照醫囑服藥就能有效控制血脂？我們要怎麼做，才能穩定血脂數值、降低心血管疾病的風險？亞東醫院藥學部藥師鄭羽筑在本次專欄，不只告訴讀者正確用藥對控制血脂的重要，更會從飲食保健及生活習慣著手，讓大家多管齊下、面面俱到守護自己的健康。

台灣民眾對於慢性病的藥物治療，常見兩種情形：一是害怕藥物傷身，另一則是自覺無不適就自行停用藥或不接受治療。在治療高血脂的門診案例中，當然也常看到這些情況發生。對於存有「藥物傷身」迷思的民眾來說，即使被醫師確診罹患某種慢性病，需要接受藥物治療，但他們仍堅信只要透過飲食及運動就能控制。對此，鄭羽筑指出，「常常有民眾在門診時詢問醫師及藥師，是否能夠只憑調整生活習慣而不服用藥物來控制血脂指數一般而言，若單靠調整生活習慣來改善高血脂情況，其成效會因人而異，而且僅能適用於較輕微的高血脂病患，亦即是我們在評估病患狀況時，會採用一個『未來10年心血管風險』評估量表，當計算出來的風險小於7.5％的病患，且低密度脂蛋白膽固醇（LDL）低、沒有合併心血管疾病者，在這些條件下，才有機會先從飲食和運動著手。

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