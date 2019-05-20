執子之手與子偕老 熟年婚姻首重動態平衡

分享 facebook 【文／陳珮珊】

熟年婚姻主要有2種狀態，一是中高齡才步入婚姻或再婚，優點是雙方人格較成熟，對婚姻較少浪漫幻想，但挑戰卻是各自習慣已養成，調合難度高；另一種更普遍的狀態是邁入「老夫老妻」階段，空巢期、退休、年老、照護等新狀況會使婚姻關係產生改變。如何尋找夫妻彼此才知道的最佳平衡，其實沒有標準答案，需要雙方共同努力。

生涯轉變考驗婚姻關係

諮商心理師馬度芸說，生涯重大變化易讓夫妻關係產生問題，例如，假設現在有個出國工作的機會，另一半若同去就得放棄在台灣的工作，這時就需要充分溝通，沒什麼是「應該的」，也不能說「誰賺錢多就如何」。假設另一半同意去，自己心裡就要有底，明白另一半是犧牲生涯遷就自己，應試著跟另一半討論：「能在什麼地方補償？」例如出國後每天撥出時間共同做什麼，或撥給另一半預算去嘗試新的學習機會。

分享 facebook 若沒試著付出代價，出國後可能遇到如下情況——適應新的工作環境壓力大，回家後沒心思理會另一半；另一半自己努力適應，好不容易等您下班卻不被搭理，因此心生不滿。「雖說愛是無條件付出，但久而久之的犧牲容易被當成理所當然。因此我不鼓勵一方非常委屈犧牲。」馬度芸說。所以，生涯轉變需要伴侶雙方好好討論，找出最佳解方。