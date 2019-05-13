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遍嘗人生甘苦闖出一片天 林春雄堅持信念勇往直前

2019-05-13 11:33熟年誌 Life Plus

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【文／晏子萍　攝影／尤俊懿】

熱天午後訪問林春雄，他健步行走公寓樓梯臉不紅氣不喘，完全看不出已年屆79歲。林春雄熱心招呼我們享用咖啡、點心，並娓娓道出了童年的困頓生活、創業時的過人膽識、多次歷經失敗的波折，以及為了子女教育移民國外的艱辛，直到皈依法鼓山聖嚴法師，而後找到回家的路，定居台灣。在訪談的過程中，林春雄偶爾會因過往的挫折稍蹙眉頭，但是臉上的笑容一個下午都未曾消逝，那是一種發自內心的喜樂，也是走過崎嶇人生道路後，所悟出的自在隨意。

簞瓢屢空 貧困練就膽識

林春雄的故鄉九份，在繁盛時期又稱為「小上海」。因為在往昔，蘊藏於地底礦坑中的黃金，吸引了滿懷淘金夢的人到九份落地生根。礦工採金的危險性很高，有可能進了礦坑就再也無法出來，許多人採到金礦一夜致富，但是淘金失敗者也大有人在。林春雄的父親即因為與人合夥的淘金事業失利，家中7個孩子，食指浩繁，父親為了家計只得去做零工，生活十分困苦，林春雄的童年也在有一餐沒一餐中度過。

「7、8歲的時候，我就跟著大人去侯硐坑撿煤渣帶回家燒，也可以賣一點錢，父親與大哥都曾經為了掙口飯吃，不得不在漆黑的礦坑中挖煤、淘金，每天在生死一瞬間的恐懼中，惶惶不安地工作。」林春雄回憶年少時期，因為年紀小、個兒也小，所以他是揹著木箱到九份的街上叫賣芋頭煎、米糕煎和地瓜煎，也和姑媽在礦工收工時，趁著人潮多去賣西瓜，姑侄兩人更曾經到菜市場撿別人不要的鯊魚骨和高麗菜葉，帶回家燉湯喝，但是他們卻認為這是窮困中的幸福滋味。

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