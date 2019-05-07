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古人也崩潰！快絕跡的紅榜翻紅 最潮用語讓人發笑

法國皇帝的血脈：198年後的「拿破崙王子」

高齡社會終須面對的事實——獨老時代

2019-05-07 09:00熟年誌 Life Plus

【文／賴麗秋　照片提供／天主教失智老人基金會】

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人生就是戲，演不完的戲，

有的時候悲，有的時候喜，

看戲的人兒，最呀最稀奇，最呀最稀奇。

陪著流眼淚，陪著笑嘻嘻，

隨著劇中人，忽悲又忽喜，

完全完全忘了他自己，他呀他自己。

要是你比一比，誰演得最賣力，

只怕那演員反而不入迷，

看戲的人兒個個是戲迷，恰恰恰……

相信很多人對〈人生就是戲〉這首老歌不陌生，「戲如人生，人生如戲」，究竟是戲還是人生呢？戲劇或許為了刺激收視而加油添醋；但是在現實生活中即使看似平凡的人，卻有著不為人知的精采經歷，人生悲喜交加，精采程度更勝戲劇。

不是戲是人生，紀錄片原貌呈現了現實人生。《日落之前》這部紀錄片記錄了4位獨居長輩、社工、志工服務的日常；獨老不是只有特殊族群必須面對的現象，而是身處高齡社會每個人終將面對的事實。

獨老就會病痛纏身、孤單面對日薄西山？未必！

重要的是「認真生活的態度」，即使獨老，一樣會是自己人生舞台最佳的主角，過著精采的老後人生！

《日落之前》想要告訴您的是……高齡社會無法避免的獨老

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記得有一年，我為了一睹白米千枚田夜間點燈的盛況，到日本北陸輪島旅行。白米千枚田夜間點燈最好的觀賞時機，就是在太陽西落前抵達，先欣賞日本海的夕陽，再等天黑後白米千枚田點燈。冬日日本海側天氣多變，大雨直下至午後終於停止，我立即動身前往。雖然才剛入冬，但從吹來的海風中已經可以感受到寒冷，於是我躲進小賣店歇會，躲著躲著突然見到室外紅光一片，我抓起相機立刻往外跑。原來剛剛被厚重雲層遮住的太陽，抓住了西沉前雲層與海平面的空隙大放光明，向陽處的山、梯田、樹木瞬間都被陽光給染紅；短短幾分鐘景象，震懾了在場所有的人，至今印象仍深刻。

我們常用夕陽來形容、隱喻人生的尾端，例如「夕陽無限好，只是近黃昏」、「日薄西山」、「日落西山」、「遲暮之年」等，感慨生命將屆。但是，人到了晚年就必須如此感慨美景將逝，害怕生命即將結束嗎？

【完整內容請見 Life Plus熟年誌》 2019年5月號；加入 《熟年誌》粉絲團

熟年誌 Life Plus

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