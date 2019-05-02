達人不是一天練成的 50後熟年世代勇敢追夢

分享 facebook 【文／謝佩珊】

生命就是一場探險、發現與自我實現的旅程。若說50歲之前的人生如同我們的左腦，其所展示的是邏輯分析、講求效率及成果績效；那麼50歲後的人生就好比為右腦，有著更多的同理心、藝術創作、直覺感知，以及圖像思考。在人生的上半場，或許得符合社會規範、職場要求及家庭責任；但在人生的下半場，當您從職場退下、轉行或卸下家庭的擔子，這時就是實現夢想、探索自我及重新發現的黃金階段。

據最新媒體報導，台灣人夢想前3名依序是「及早退休」、「環遊世界」和「成為億萬富翁」。雖然人人都想早點退休，可是面對未來動輒20、30年的退休生活，您做好準備了嗎？是否想知道為什麼有的人在退休後，仍然可以活得有滋有味、多采多姿，還成為達人呢？襪娃達人鐘岸惠、「藍鵲書房」店主人陳萬成與高美玉夫婦、日本料理達人簡瑩華，以及植物畫家吳沂臻，將在本期熟年專題為大家現身說法。熟年世代的達人之路有辛酸、淚水、挫折，也有歡笑、快樂與掌聲，更有一圓自己夢想的成就感。就請讀者跟著我們的腳步來一探愈活愈是充實的祕訣，共同創造屬於熟年世代的人生黃金期。

50歲後逆轉人生 找回讓自己發亮的舞台

分享 facebook 資深作家薇薇夫人曾在一篇文章提到，許多人退休之後，雖然每星期行程滿檔，從上瑜伽課、英文課、繪畫課，到做志工當解說員都有。但不管怎麼把每天生活排滿，始終覺得跟以往上班忙碌的日子相較起來，還是少了點踏實感，她比喻這樣的生活猶如「佛系」人生。這種生活過起來安適舒服，只要您喜歡其實沒有什麼不好。然而，我們也看到有些人在退休後，就全心投入在自己喜愛的事物上，最後他們不但成為這個領域的達人，甚至散發出不同於職場的光采魅力。