感染、尿失禁、攝護腺肥大、腫瘤 泌尿隱疾早發現療效好

分享 facebook 【文／陳珮珊】

上了年紀以後，很多人開始有泌尿系統方面的問題。三軍總醫院泌尿外科主任吳勝堂指出，男性最為人熟知的泌尿系統疾病是攝護腺肥大；女性最常見的則是膀胱排尿問題，最常求診困擾為漏尿；而男女性都可能面對癌症及泌尿道感染等問題。熟齡男性泌尿道感染多與攝護腺疾病相關，女性則是在停經後更年期更易受感染。

泌尿隱疾不用忍 維護生活品質最重要

雖然泌尿系統疾病未必會對生命產生立即性的危害，但仍然會在生活中造成相當的困擾。吳勝堂在著作《尿路快意通》提到：「有時候一個老人家出不了門，不是他『不想』出門，而是他『不敢』出門。」以尿失禁為例，因為尿失禁的異味，會造成很大的心理壓力，進而影響到社交、工作，有人甚至因此不敢和家人出門旅行，足見其對社交生活的影響。很多人會認為泌尿系統的困擾只是單純的老化現象，因此逆來順受、默默忍耐，然而這些症狀只要經過治療，通常能獲得改善，也能保持一定的生活品質。

泌尿系統從腎臟、輸尿管、膀胱、尿道都可能受感染，但常見「泌尿道感染」通常指「急性膀胱炎」。吳勝堂表示，急性下泌尿道（膀胱或尿道）感染一般有明顯症狀，如頻尿、急尿、持續有尿意甚至小便灼熱疼痛，女性有時出現血尿，少數會發燒；上泌尿道系統最常見發炎感染為「腎盂腎炎」，有發燒、白血球增加情況，治療不完全會影響腎臟功能。

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