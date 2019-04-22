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我們與惡的距離：一名精神病患家屬的告白

因為有你 愛無缺憾 有子萬事足的黃光芹

2019-04-22 10:16熟年誌 Life Plus

【文／晏子萍　照片提供／《貝比來了》（時報文化）】

資深媒體人黃光芹與先生楊文嘉因為身為公眾人物，有關他們的一切往往會被他人用放大鏡來檢視。走過坎坷過往，現在黃光芹以披荊斬棘的無畏精神，讓大家看到一個堅毅、溫柔的媽咪，藉由愛，夫妻倆與兒子貝比成為密不可分的生命共同體。

膾炙人口的電影《阿甘正傳》中有一句經典名言：「人生有如一盒巧克力，你永遠不知道你將會拿到哪一顆。」對於許多想要收養孩子的家庭來說，在繁複的收養程序走到最後一哩路前，他們無法得知孩子的樣貌與性格，但是愛能化解疑慮，付出可以打破隔閡。

資深媒體人黃光芹用具體行動，讓我們看到她那與生俱來的溫柔母性，她與夫婿偕手走過收養的漫漫長路，雖然充滿挑戰、歷經艱辛，但事實證明，只要有愛與耐心及包容，跨越血緣的界線，終究會成為一家人。

求子之路備受艱辛苦熬

「我第一次進行試管的時候，病歷年齡是41.2歲，小數點後面的數字對我來說也很重要，因為它不是42，就代表我跟時間在賽跑。」短髮俐落的黃光芹有著媒體人的快節奏說話方式，爽朗的個性從她那一句：「問吧，妳要問什麼問題都可以。」充分表露無遺。

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這位不拘泥於細節的女子，卻有著老派的思想，先生楊文嘉是獨子，又因為自幼失怙，由寡母辛苦拉拔長大，黃光芹表示：「雖然沒有說穿，但是我有個責任感，認為應該為他們家傳承香火，也因為有這樣的驅動力，讓我開始積極地展開圓夢計畫。」

從中醫調理、西醫檢查，以及後來的子宮外孕、切除輸卵管、子宮中膈手術，加上7次令人苦不堪言的人工生殖過程，歷經每一次繁瑣的流程，再一次又一次的挫敗，黃光芹依然勇往直前、不以為苦。她表示：「因為我是記者，一定要採訪到這則新聞，所以目的性很強，一定要達陣成功，所以我很會找車位，因為不能遲到、不能錯失這個新聞。同樣的，因為我很渴望成為一位母親，所以這些繁冗瑣碎的手續及過程都難不倒我。」但是天不從人願，黃光芹從一開始可以打出6個卵泡，逐次遞減到完全歸零，試管宣告失敗。於是這對開明的夫妻決定收養，讓有緣的孩子也能享有幸福成長的機會。

【完整內容請見 Life Plus熟年誌》 2019年4月號；加入 《熟年誌》粉絲團

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