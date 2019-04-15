人生如四季 十里不同天 金鐘影后王琄活在當下

【文／晏子萍 攝影／劉威震】

問金鐘影后王琄是否想要回到青春時代？她堅定地說：「不要，因為我喜歡現在的自己。」王琄從事表演工作30餘年，不論是劇場、電影或是電視劇，每一個角色，她都全力以赴；現實生活中，她也坦然演繹出熟齡女子的豐厚生命力。

除了精湛的演技，王琄還有一枝生花妙筆，在著作《如愛一般的存在》中，她書寫自己的生命故事，從童年光陰到眷村生活，從父母的年輕身影寫到雙親的老去，從手足年少時的相處延續到子姪輩的親情，一篇篇、一幕幕，是她人生美麗的風景，也是濃郁如愛一般存在的牽掛。聽王琄娓娓道來過往至今朝，以及如何活出輕盈的熟齡人生，字字句句，有如和風煦煦，吹拂過我們的心靈，久久不散……

《再見，忠貞二村》邵媽媽 自然表現生長的眷村生活

「眷村」是一個多元文化集結的聚合之地，王琄自小生長在桃園大溪的僑愛新村，眷村特殊的氛圍對於生命的歷程與日後在表演藝術方面的滋養，多多少少有其影響。她描述︰「由於時代的背景，村子裡的居民來自大江南北不同地方、口音相異，每個人的個性也都迥然不同，有如在一個縱橫交織的人際網絡中成長，就像我母親說過『出門看天色、進門看臉色』，所以我們的觀察力變得很敏銳，知道別人情緒的變化，這對於我日後的表演工作有很大的幫助。」

分享 facebook 在那個年代，眷村中的孩子是大家的，每一家都有照顧別家小孩的熱情，王琄家也不例外，「時常有鄰居的孩子到我們家吃飯，鎖匙也放在我家，因為我媽媽是家庭主婦，一直都在。」王琄說，街坊鄰里因此互相培養了相濡以沫的革命情感。