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老後有伴生活更有味 高年級銀髮宿舍

2019-04-09 09:44熟年誌 Life Plus

【文／張馨方　資料提供／《想推薦給父母，自己也想住進去的「幸福安養院」》（高寶書版）、《還不錯的老後：他們這樣過生活》（四塊玉文創）】

老後想住在哪？除了住在家裡還有什麼選擇？在高齡化浪潮下，安養院成為老後住居的選項之一。究竟安養院怎麼選、怎麼挑？住在裡面的人又過著什麼樣的生活？此外，奧地利薩爾茲堡的老人社會住宅，讓居民既能和同齡人相處，也可以和不同世代互動，這樣的住宅，也許是未來可以參考的方向。

能否自主選擇老後住所，是老後生活是否快樂的關鍵。能在家裡老去固然好，但住在規畫良好的安養院或老人住宅，也別有一番滋味。

在國外有很多專門開放給年長者居住的社會住宅，例如奧地利薩爾茲堡就出現了新的支持照顧住宅，社區規畫以老人住宅為中心，四周則是年輕家庭租用的一般住宅。居住其中的年長者可以相互照應，也有社工關心，年長者也可以幫助年輕家庭看顧小朋友，增加世代間的互動，保有良好的社交生活。

如果想要住進安養院，應該如何挑選適合的安養院呢？一般社團法人收費安養院入住支援中心理事長上岡榮信以自身經歷，建議讀者可以從整潔度、空間設計、家具擺設位置，以及活動設計等面向來看。環境整潔是最基本的，其次是觀察整體的裝潢風格是否給人溫暖的感覺，空調的位置、家具的高低、浴室的設計也能看出安養院夠不夠細心。安養院安排的活動適不適合自己也很重要，可藉此看出安養院的價值觀和自己是否相同。

至於安養院內的生活又是如何呢？安養院住民黃育清說，以前很多人覺得住安養院就是被兒女遺棄，不然就是老邁無用；現在安養院裡卻多了不少「年輕」的面孔，有的才剛過65歲，更多是70歲的。住民們一起面對苦樂，平靜地過日子，因為有伴，即使有病痛也不害怕。這樣的生活，未嘗不是一種幸福。

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與年輕家庭共榮共存 奧地利新銀髮支持住宅

在台灣，高齡人口快速增加，許多屋主不願將房子租給長者；另一方面，長輩如果失能，在所得有限情況下，想請居家服務也是項沉重負擔；若老夫老妻有一人失能，另一方成了主要照顧者，就形同被困於家中，以7、8旬甚至9旬的身體承擔能力來說，實在苦不堪言，造成悲劇的情況也時有所聞。

如果搬遷到機構去住，可能對機構每房人數和照顧方式、居住品質產生疑慮，在政府愈來愈無力興建公辦護理之家，提供老年完善的照顧需求下，老後住居與照顧的需求將會成為愈來愈嚴重的社會問題，屆時該怎麼辦？

【完整內容請見 Life Plus熟年誌》 2019年4月號；加入 《熟年誌》粉絲團

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熟年誌 Life Plus

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