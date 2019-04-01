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媒體民調：六都市長就任百日滿意度他居冠、韓國瑜排第三

以社區為主的長期照顧 面對未來需要正確照顧觀

2019-04-01 13:16熟年誌 Life Plus

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【文／賴麗秋】

根據衛福部對台灣65歲以上失能人口的推估，2018年台灣失能人數約為82萬，預估到2021年增至89萬，2025年將達百萬人。這百萬失能大軍產生的問題與影響，不是只有他們個人，而是牽連甚廣，上及父母、下至子女、孫子女，旁至家族親人，影響所及將是數百萬人。由於每個失能者背景、經濟能力、家庭狀況不盡相同，面對的照顧問題也有差異，讓照顧問題變得更加複雜。

家庭照顧量能衰退 善用各級長照服務

把問題縮小至個人家庭來看，根據相關長照服務使用比例推估，目前約有8成失能者仍由家庭照顧；但是面對人口高齡化與少子化問題，家庭照顧能量將會逐漸衰退，這種情況在當下的三明治族群可以看得最清楚。當照顧者圓滿父母的照顧，卸下重擔時，可能很快就會成為需要被照顧的族群；然而他們可能無法奢望子女可以承擔照顧的責任，由配偶來照顧是無疑的，只是這老老照顧，又如何能確保照顧品質？

當家庭照顧量能逐漸衰退時，照顧不再是一個人的事，應轉由社會一起來承擔。本期專題將與讀者一起來探討長照議題，我們如何在照顧不同階段善用政府資源，選擇合適的照顧機構，而這些機構服務的理念與重要性又為何？從居家服務、社區式長照，到住宿型長照，民眾可以視被照顧者病程變化選擇合適的服務，讓被照顧者與照顧者都可以獲得更好的生活品質，而非長照之下的犧牲者。

【完整內容請見 Life Plus熟年誌》 2019年4月號；加入 《熟年誌》粉絲團

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