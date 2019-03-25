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望聞問切留意小毛病 耳鼻喉不明症狀藏危機

2019-03-25 10:52熟年誌 Life Plus

【文／陳珮珊】

聽力退化、耳鳴、突發性耳聾、眩暈、不明鼻炎、口乾、嘴破、聲音啞、久咳、打鼾……這些常見的小毛病很多人可能不以為意，但有時這些問題可能是重大疾病的先兆，及時診治才能掌握治療良機，及早痊癒。

天氣冷，感冒民眾也紛紛往耳鼻喉科報到。提到耳鼻喉科，很多人會想到感冒，但其實耳鼻喉科全名為「耳鼻喉頭頸外科」，範圍可是包括了耳朵、鼻子、咽喉到頭頸部問題。本刊特別邀請台中市澄清醫院耳鼻喉科兼任主治醫師劉博仁為讀者解說聽力退化、耳鳴、聲音沙啞、暈眩、打鼾等熟齡常見耳鼻喉科疾病。

聽力問題不輕忽

年長者耳部問題最常被提及的是「聽力不好」，長輩要是電視愈開愈大聲，叫他也不理人，很可能是聽力退化，最好去做聽力檢查。一般而言，聽力損失應在25分貝以下，也就是當音量必須大於25分貝才能聽見時，就代表聽力異常，可能影響到生活。若聽力受損嚴重可考慮配戴助聽器；不過，劉博仁說，多數長輩怕顯老不願戴，但現在助聽器進步，其實選擇很多，也有做得小巧玲瓏的款式，不顯眼。更重要的是，聽力「用進廢退」，聽不清楚會使聽覺神經退化更快，助聽器能放大外面聲音往神經傳送，能活化神經，聽得更清楚，也能避免長輩因聽力障礙進而發生失智風險。

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有些長輩有耳鳴困擾，雙側耳鳴（腦鳴）者經檢查若屬聽力退化，可使用促進血液循環的藥物；若因耳鳴而焦慮緊張，可服用抗痙攣或抗焦慮藥物；睡眠狀況受影響則可服用輕微助眠劑。另外，醫師也會了解病人是否有因三高等系統性疾病造成內耳動脈硬化、循環不好，導致神經退化加速的情況；病人如因環境噪音造成耳鳴，建議佩戴耳塞；不過，若是單側耳鳴得更小心，可能是鼻咽癌等重大疾病所引發。

【完整內容請見 Life Plus熟年誌》 2019年3月號；加入 《熟年誌》粉絲團

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熟年誌 Life Plus

《熟年誌》是一本全面探討熟年議題的快樂生活誌。從健康醫療、投資理財、退休規劃、休閒生活、人際關係、兩代溝通、旅遊移居，全方位與您一起面對未來，一起茁壯，與讀者共同打造熟年C型人生，追求自我實現的二次青年生活。

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