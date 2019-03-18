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戲劇表演讓照護教育更有感 發人深省的長照劇場

2019-03-18 13:22熟年誌 Life Plus

【文．攝影／張馨方】

奧地利社會福利部與擅長教育訓練的劇團合作，發展出一套長照工作者在職教育的戲劇表演。有別於一般照本宣科僵化訓練，戲劇張力讓學員融入被照顧者的生活想像和環境感受，激化照顧者同理心，發展出更符合倫理且實際的因應照顧。這類演出巧思帶來的教學效益，值得參考借鏡。

由於長照服務需求愈來愈多，如何讓長照服務有溫度更是眾所期待，因此，照顧者訓練養成相形之下變得愈來愈重要；但如何做才能讓服務更有溫度呢？各國有不同方法。

奧地利政府有鑑於長照服務者眾多，照顧者溝通、理解能力很重要，於是在社會福利部支持下，與擅長教育訓練的劇團SOG合作，發展專為長照工作者在職教育的戲劇表演。SOG先前已在各學校與訓練機關有多種戲劇演出，支援健康促進與公共宣導行銷有相當成果。

照護情境氛圍怎麼演？

通常這種演出會先由安養機構或照顧服務團體提出期待改善的某些問題，之後聯絡劇團，劇團人員前來訪談溝通，確定想改善的問題和表演所需資源、道具，以便在有限空間充分展現想要傳達的重點。協商好後便開始編劇本排練，然後擇期於在職教育中執行演出，每段演出背後都有訴求的重點與主題，而且轉場極其流暢自然，是一部有看頭的戲劇表演。

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演出執行時，通常參與者先聚集在台下觀賞，演出後再由演員帶領討論，某些關鍵劇情若學員有疑問或者另有想法，可以融入劇場情境角色，表達自己的溝通及因應方式，再進行討論，在彼此激盪中教學相長。

表演不但有專業演員，還有大提琴演奏樂曲與音效配合，以此營造不同劇情環節的氣氛來引導觀眾進入情境氣氛。必要時，一旁還有演員協助朗讀旁白，幫助觀眾更了解演出內容並投入現場氛圍。

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熟年誌 Life Plus

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