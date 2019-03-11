比唱歌更重要的事：教育博士陳美齡的人生啟示

【文／謝佩珊 攝影／尤俊懿】

來到國聯飯店板石咖啡廳，陳美齡正在接受友台的訪問與側拍，身旁的工作人員告訴我們，她前一天才剛抵達台灣，隔天一早就去學校做教育議題的英文演講。滿檔的行程、馬不停蹄接連趕場，但眼前的陳美齡卻毫無倦容，依然精神抖擻地接受我們的採訪。在整段訪談中，令人印象最深的是，當我們問陳美齡要如何做才能有這些成就時，她並不是大談成功的方法及祕訣，而是一再表示自己很幸運，她說道：「每次遇到困難時，總有貴人與朋友協助我度過難關，所以對現有的一切，我蒙受眾多恩惠，也一直心懷感恩。尤其幾年前大病痊癒後，更讓我體會到人生之路就是感恩之路。因此，要儘可能做更多的事情來回饋社會及世界，這也是我該做的。」陳美齡柔和纖細的外表下，含藏著巨大能量，她將帶著這份恩惠對這個世界回以報答。

每一個角色都有意義 「媽媽」是永遠最愛的角色

分享 facebook 陳美齡在2018年多了一個新身分，「婆婆」。採訪一開始，我們就恭喜陳美齡的大兒子在去年結婚，她笑容燦爛地說：「『婆婆』是人生中的新角色，對於這個角色我覺得很高興、也很興奮，特別是我的媳婦是台灣人，因此覺得格外親切。」出生於1955年的陳美齡，今年已經64歲了。但當她出現在採訪現場時，我們實在很難將她秀麗年輕的外貌與實際年齡連結在一起，更難相信有這麼一位青春洋溢的「婆婆」。問起是否會特別注重3個兒子的兩性教育，她則告訴我們：「我對孩子們的兩性關係是很開通的，他們從高中時期就可以開始交往異性朋友。另一方面，我也認為在成長時期就要去學習如何與異性相處、如何去愛人，這對孩子的人格成熟幫助很大，更是人生路上必須學習的重要課題。」

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