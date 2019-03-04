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種菜、做公益富足心靈 法奧熟齡族的幸福祕方

2019-03-04 10:50熟年誌 Life Plus

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【文／蘇曉晴、張馨方】

提到退休，很多人都對退休生活既期待又害怕。有些人既期待有更多可供自由運用的時間，也害怕不知該如何填補每天多出來的時間。該如何規劃退休後少了工作的人生，的確值得深思。

在法國城市南特（Nantes）擬定的社區農園，政策中規定農園必須緊鄰遊戲區與步道，如此一來，在菜園裡忙碌的社區住戶們可以互動，強化左鄰右舍的感情。家庭一起種菜，也給家人之間帶來不一樣的話題。除此之外，還有照料高齡者花園的志工活動，拉近不同世代的距離，發展出不一樣的社會風貌……

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在奧地利加爾諾伊基興（Gallneukirchen）城鎮，有一群年長者為了幫助巴西貧困家庭，將當地製作的迷你娃娃送到奧地利加工，做成香包等手工藝品售出，把銷售所得用來援助需要幫助的巴西家庭。別出心裁的香包引起大眾的注意，不只受到歡迎，也吸引更多人加入這群熱心民眾的行列。這種兼顧弱勢自尊，並協助他們自立的「利他」價值公民文化，蔚為當地全民運動，長輩們樂此不疲，展現樂齡新生命。

不管是想種菜體驗田園樂，或是投入公益為弱勢伸出援手，從這些熟齡族的生活方式，我們可以得知快樂的生活祕訣在於目標。每天起床都有想要達成的目標，正是豐富生活最好的祕方。

一畝小菜園耕耘幸福晚年 社區農園開創鄰舍共好

每天下班接孩子後，天氣若好，我倆總喜歡走保母家旁的步道散步回家，順便看一旁的社區農園。那裡可能有年輕人屈著膝彎著腰在拔草，或是幾位上了年紀的長輩愉快討論著栽種成果，雖然沒能加入他們的行列，但兒子和我一起觀察農園，學著辨別各種新鮮蔬果的時光，總是特別美好。

【完整內容請見 Life Plus熟年誌》 2019年3月號；加入 《熟年誌》粉絲團

熟年誌 Life Plus

《熟年誌》是一本全面探討熟年議題的快樂生活誌。從健康醫療、投資理財、退休規劃、休閒生活、人際關係、兩代溝通、旅遊移居，全方位與您一起面對未來，一起茁壯，與讀者共同打造熟年C型人生，追求自我實現的二次青年生活。

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