每個人都有一個故事 成為自己生命故事的主角

分享 facebook 【文／謝佩珊】

您還記得第一次上小學、第一次考聯考、第一次約會、第一次成為新手爸媽是什麼情形嗎？當自己的孫子孫女第一次叫「阿公」、「阿嬤」時，您的內心又是怎樣的滋味呢？我們的生命故事就是由這些經驗片段一一集結累積而成的，看似生活日常卻是人生劇本的重要內容。

天底下沒有相同的劇本，老天爺給我們每一個人的劇本都是獨一無二的。若您有機會將自己的生命故事呈現出來，您會選擇以何種形式來演出？在本次熟年專題，我們將從「說故事」、「寫故事」、「演故事」，以及「拍故事」4個不同案例來演繹生命故事的不同面向：中崙諮商中心心理師王嫊淩陪伴一群長者藉由沙盤遊戲的引導，讓他們打開心房、說出自己的故事；台灣高齡化政策暨產業發展協會（以下簡稱高發會）企劃專員黃品瑄，從2016年開始帶領一群爺奶寫下自傳書，這位八年級生又是如何與這群銀髮族攜手合作？元智大學文化產業與文化政策博士生李啟睿，在2018年為高齡96歲的李樹玉編導舞台劇《樹玉往事》，年代背景差距半世紀的兩人，想必一起合作戲劇也是為彼此的人生寫下傳奇的故事；朝陽科技大學管理學院院長李素箱、傳播藝術系系主任安碧芸，帶領一群學生拍下10位長者的生命故事，其中一位是97歲的資深醫師謝春梅；透過鏡頭不僅看到長者的人生歷程與生命世界，更見證不同世代的交流互動與真摯情誼。

分享 facebook 關於生命故事二三事 您一定要了解的眉角

不管是政府相關單位、民間團體、社區大學或個人讀書會，近年來莫不大力鼓勵民眾做自己的生命故事。有些人以為所謂的生命故事不就是把自己的故事記錄下來，哪需要做什麼準備？殊不知其中的學問並不少，一旦忽略這些細節，不僅故事做不成，還會引起其他不必要的擾人問題。在這個段落，我們將從故事主角、陪伴者，以及協助製作者三個角度，來帶領讀者了解進行生命故事的製作時，不得不知的關鍵要事。