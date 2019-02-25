美聲療癒散播正能量 聲樂家蘇麗文歌頌生命

分享 facebook 【文／晏子萍 照片提供／《用生命歌唱》（時報出版）】

您有多久沒有開口唱歌了？唱歌其實就如呼吸一般，是每個人天生的本能，只因為年歲漸長後，我們就變得怯於在別人面前開口，其實哼哼唱唱可以為我們帶來無窮的樂趣，而且根據專家研究，愛唱歌的民族憂鬱少、快樂多，是一個值得大家努力達成的目標。「喜歡一首歌，是因為歌裡有自己的故事。」聲樂家蘇麗文告訴我們，歌唱不僅帶給她喜悅與滿足，更讓她擁有豐富且不凡的人生。

「小時候，收音機就是我的良伴，只要聽到悅耳的歌曲，我就會跟著哼唱。每一首歌曲都有如天籟之音，我天天聆聽、反覆學習，因此許多歌詞都在我的腦海中。」蘇麗文與我們分享，她如何與音樂結下不解之緣。

主修聲樂副修鋼琴 恩師引導 夢想轉進

因為父親早逝，母親必須為生計奔波，蘇麗文沒有單純無憂的童年，但是艱困的環境卻促使她擁有堅強的意志力，讓她在音樂中找到快樂，並且將夢想逐步建構為現實中的理想。

從家鄉高雄北上唸書後，蘇麗文迷上鋼琴：「當時我夢想成為鋼琴家，所以就到山葉音樂教室學習，每天都用好幾個鐘頭的時間來勤學苦練。」這時一位鋼琴店的老闆得知她很想購買一台鋼琴，以讓自己有更多的練習時間，因此同意以分期付款的方式，讓蘇麗文擁有了生平第一台鋼琴。

一直想要到國外精進音樂造詣的蘇麗文，這時又遇到人生中的另一位貴人，「正好有一位長輩幫助我以應聘的方式到香港，經人介紹，得以求見有名的音樂家周書紳老師，他問我來香港的目的，我告訴他，我想要成為一位鋼琴家。」蘇麗文笑說，當時真是初生之犢不畏虎，周書紳請她當場表演一曲，當時蘇麗文彈奏了《小奏鳴曲》，大約是中級的程度，離可以上台演奏的境界尚有一段距離，因此周書紳又請她演唱一曲，聆聽後甚為滿意，周書紳表示：「妳要成為鋼琴家的理想是很棒的，但是我建議妳學習聲樂、副修鋼琴，應該會有很好的發展。」於是在因緣際會之下，蘇麗文進入香港清華音樂學院，自此開始邁向聲樂的殿堂。自小就喜歡閱讀傳記文學的蘇麗文，深受書中偉人堅苦卓絕的毅力影響，她心中立下志願，將來一定要在專業領域有所成就。

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