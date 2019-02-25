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走出診間 走入社區 照顧厝邊健康先鋒洪德仁

2019-02-25 11:13熟年誌 Life Plus

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【文／晏子萍 攝影／劉威震】

老一輩的人對於「看病」或許都有一個共同的回憶，就是台灣早年的醫師都會不辭辛勞地騎著腳踏車或是乘坐三輪車，到病人家中出診，也就是所謂的「往診」，醫師與病人或其家人，都建立了極為溫馨的醫病關係，而隨著醫藥發達、社會結構改變，這樣有人情味的醫病關係已經消失。大約在30年前，就已經致力於社區醫療照護的耳鼻喉科醫師洪德仁認為，除了醫者仁心之外，建立良善制度、團隊分工合作，才得以構築可長可久的健康福祉體系。

父母期待與老醫師關照 萌生奉獻原動力

「年幼時因為家境清寒，所以我立定志向一定要找一份穩當而且可以賺錢的工作，來改善家計，這也是父母對我的期許。很多人認為父母對子女的期待，會成為子女的壓力；但是對我來說，卻是一個動力，而且就此改變了我的人生。」除此之外，還有一位對洪德仁影響深遠的人，就是當年「阮內兒科診所」（阮綜合醫院前身）的院長阮朝英。洪德仁小時候身體孱弱，不時會有胃出血的現象，必須到醫院看診，但是昂貴的醫療費用，是貧寒人家無法負擔的。「阮老醫師看到我的母親面有難色，於是溫和地告訴她，先把孩子帶過來吧，健康比較重要。」因為老醫師給予的溫暖，讓洪德仁有感於醫師不只是賺錢的行業，而是一份可以助人的工作。

一生劬勞的母親後來因病離世，母親生前交代：「對於貧困的媽媽帶著孩子來看病，一定要給予特別的關懷與照顧。」因為曾經身歷其境，洪德仁將父母的期待與阮老醫師的關照，當成一輩子的奉獻，因此讓洪德仁日後行醫的每一步，都更貼近病人的需求。

【完整內容請見 Life Plus熟年誌》 2019年2月號；加入 《熟年誌》粉絲團

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