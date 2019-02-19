吃飽不如吃巧 銀髮軟食再思考

分享 facebook 【文．攝影／張馨方】

對行動能力有限的人來說，「吃」可能是唯一的娛樂，也是生活的重心，實在不可輕忽。在重視銀髮照顧的國家，對食物的追求不僅是容易咀嚼吞嚥，他們將食材打碎料理後再重塑，為的就是希望食物色香味俱全，讓長者在進食補充營養的同時，也能滿足視覺、味覺和嗅覺。只將食物打碎是不夠的，如何讓長者吃得開心，進而願意攝取更多食物，才能提高長者的生活品質。如果飛機餐可以提供易咀嚼的美食，台灣的照顧機構是否也能在餐飲做出改進？

在芬蘭的一間安養機構，長者在排隊取餐時也同時在刺激思考。這裡的餐點均為現場製作，供餐方式採取自助式，取餐的地方放著今日菜單。菜單搭配圖像，以及眼前熱騰騰的菜餚，容易刺激長者的聯想能力。罹患失智初期的症狀之一，就是容易忘記一些詞彙，因而降低了表達能力。字詞是溝通的基本素材，可以透過不斷複習來幫助表達自主和生活自信，多和人互動也可以減緩退化。從幾個字詞再加入聯想，就能練習頭腦連結，設法幫長者找回以前記憶存有的字詞。

分享 facebook 飲食這項行為從來就不只是為了攝取營養，有時它不僅是一種娛樂，更是情感上的連結。在飲食做出一點變化，就能為失智、失能長者的生活帶來一點刺激，每天有更多期盼，生活也更加快樂。

開發華人豐富飲食潛力 飛機餐帶來的軟食狂想

最近在飛機上吃到一道沙拉，顏色自然、內容多樣、口味鮮美，有層次又很強烈，但不是那種很鹹很辣的刺激。如果不是廚師使用添加物，那就是烹飪真本事了。

品嘗這道美味的沙拉，也讓我對長者軟食有些啟發。只要有心、在意長輩生活品質，透過餐食的各種料理手法，多少可以解決他們在咀嚼方面的困擾，為他們帶來很多希望。