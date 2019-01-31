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搞定「藥」事過好年 春節備藥保平安

2019-01-31 15:41熟年誌 Life Plus

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【文／陳珮珊】

年節期間天氣變化可能較大，加上作息、飲食習慣與平日不同，易引發急性疾病，慢性病也較易發作；於家中做菜或打掃，也可能有燒燙傷或其他意外傷害發生；春節出遊也需要了解應備藥品及保存要領。因此，我們特別邀請亞東醫院藥師林玉屏，為民眾解說年節期間的備藥重點。

勿貪杯暴飲暴食 視情況慎用胃腸藥

林玉屏提醒大家，年節期間易有暴飲暴食情況，可能引發腸胃不適，應事先準備胃腸用藥，如制酸劑（胃藥）、益生菌或酵素、止瀉藥或瀉劑，使用何種藥品端視個人情況，若是吃太飽有脹氣感，可使用消化整腸的益生菌或酵素，服用時不要配過熱的開水。還有，益生菌最好與抗生素間隔使用，以免破壞益生菌功效。

脹氣若服用的是制酸劑，效果並不佳，因為制酸劑主要作用是中和胃酸、緩解胃部悶痛或灼熱感。制酸劑有不同種類，有些含鎂易造成腹瀉，有些含鋁可能造成便祕，所以有腹瀉或便祕者需小心選用；另外，並不是每一種藥物都適合與制酸劑一起使用，例如四環（Tetracycline）類抗生素、恩菎（Quinolone）類抗生素、巨環（Macrolide）類抗生素，和制酸劑併用都有可能減少這些抗生素的吸收，使細菌感染控制不佳；與腸溶錠（如阿斯匹靈腸溶錠）併用，也會破壞藥品劑型的設計，使得藥物過早在胃部就分解，反造成胃部刺激。胃乳為懸浮液，必需先搖勻再使用；胃乳片通常較大顆，應先咀嚼，不宜直接吞用。

若吃壞肚子，可能會腹瀉1、2次，此時可先觀察並補充水分和電解質，若拉肚子超過3次才建議吃止瀉藥；如因飲食改變導致便祕，也建議先觀察1、2天，多喝水、運動、攝取蔬菜水果，到第3天還是沒排便才建議用瀉劑。此外，喝酒有時會影響到藥品代謝，也可能與藥物發生交互作用。林玉屏建議民眾過年期間最好不要貪杯。

【完整內容請見 Life Plus熟年誌》 2019年2月號；加入 《熟年誌》粉絲團

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