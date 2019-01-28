親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
講義雜誌
讀者雜誌
大家健康
康健
張老師月刊
媽媽寶寶
bobo小天才
嬰兒與母親
常春月刊
熟年誌 Life plus
未來Family

「洗腎室」也可偷情 醫師爆65歲男病患10年有4人陪

冬天吃補「藥」小心：視體質選藥材保您安康

2019-01-28 11:52熟年誌 Life Plus

分享
【文／謝佩珊】

每逢秋冬就是吃藥膳的最佳時節，從街口的薑母鴨、巷尾的藥燉排骨，到家人親自熬煮的人參雞湯，都讓人吃到肚裡、暖進身裡。然而，所謂的「補」正如兩面刃，補得恰如其分，或許能為身體增加元氣、提升免疫力；然而，若補得不對、買到黑心藥材，甚至忽略自己正在服用的藥物，都會讓您愈補洞愈大。本次邀請台中榮民總醫院藥師蘇敘銘來提醒大家，冬令進補不得不知的食療「藥」事，讓大家不僅吃得到美味，也吃得到健康。

藥材食材互相配搭 台灣人熟悉的味道

提到「藥膳」，相信只要是台灣人都很熟悉：媽媽們會為女兒親自燉煮四物湯、中將湯補身體；若希望家中的男孩未來可以長得高大挺拔，還會尋求中醫師開上幾帖轉骨方。至於許多人喜歡吃的庶民美食四神湯，不只營養美味，還兼具健脾固胃、去濕氣，及增強體力的作用。到底什麼是藥膳，是否吃下它之後就能保健強身、甚至達到祛病延年的功效？

蘇敘銘指出，藥膳的起源來自中華傳統飲食及中醫的食療文化，亦即是將中藥藥材和具有藥物價值的食物相配搭，這種藥材及食材配在一起的組合，不僅是把藥材當作食物，還能賦予其藥用價值，並提高食物營養成分在人體的作用。若民眾食用的方式與時間點正確，的確能對人體產生預防疾病與發揮保健的功效。但他也強調，並不是隨意抓把中藥加上食材就能稱為「藥膳」。

藥膳之所以稱為「藥膳」，仍需具有一定比例配伍的藥材，加上與之相襯的食材，才有資格稱為藥膳。既然藥膳可以達到保健身體的功效，那麼可以用來治療疾病或取代藥物？蘇敘銘直言，藥膳的藥材來源偏向藥食同源，此類藥材多半藥性不強且藥效也較溫和，既無法治療疾病，更不能取代藥物。因此，民眾若正在接受正規醫藥治療，仍需遵照醫囑正確服用藥物，切勿貿然停藥而以藥膳取代。

分享

【完整內容請見 Life Plus熟年誌》 2019年1月號；加入 《熟年誌》粉絲團

熟年誌 Life Plus

《熟年誌》是一本全面探討熟年議題的快樂生活誌。從健康醫療、投資理財、退休規劃、休閒生活、人際關係、兩代溝通、旅遊移居，全方位與您一起面對未來，一起茁壯，與讀者共同打造熟年C型人生，追求自我實現的二次青年生活。
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

按摩師鄭旭輝傳授祖傳撇步 肌筋膜痠痛按摩不求人

2019-01-22 09:26

豁達回首前塵往事 作家鄭如晴以筆療癒靈魂

2019-01-14 09:42

尊嚴生活無障礙 芬蘭、荷蘭長照創新服務

2019-01-07 10:30

搞懂家庭醫師在做什麼 人人在地安老到終老

2019-01-03 13:42

不要忍痛不要拖 教您擺脫惱人五十肩

2018-12-24 13:50

黑白交流手談無常 銀髮圍棋賽事幕後紀實

2018-12-17 12:26

步入銀齡從容自在 失智權威劉秀枝愛上漸老

2018-12-10 11:12

法、奧照顧以關懷為本 讓失能長輩重拾笑顏

2018-12-03 10:37

詐騙集團全民公敵 提高防詐戰鬥力

2018-12-03 08:58

「睡睡」平安百病除 如何排除障礙睏好睏飽？

2018-11-26 10:52

老幼共融成長 基隆祖孫館燃起幸福火花

2018-11-20 13:56

從資深民歌手到公益防癌大使 邰肇玫的舞台蛻變之路

2018-11-12 09:29

重視跨域合作 輔具物美價廉 以色列長照觀察

2018-11-07 11:08

《病主法》讓病人有善終自主權 人生最後一哩路，好走

2018-10-29 15:30

靈魂之窗陷「荒漠」危機 搶救惱人乾眼症

2018-10-29 15:30

身與風雲閒 心靜茶自香 趙崑秀的茶道美學殿堂

2018-10-22 10:38

千迴百轉的戲劇人生 洪都拉斯倒吃甘蔗演藝路

2018-10-15 12:00

多管齊下 抗癌有妙方

2018-10-08 13:11

Ｙ世代啟動銀髮市場：青年新力量改變世界

2018-10-03 09:48

「得舒飲食」適度運動 遠離高血壓折磨必知守則

2018-10-01 10:13

鋁片鐵釘全是景 鎚起鎚落皆有情 胡達華釘畫傳奇

2018-09-26 09:27

登峰造極秀色留影 吳夏雄親山愛山半世紀

2018-09-17 09:38

社區安寧完善、照顧休假有補助 借鏡歐洲照顧經驗

2018-09-10 11:29

咖啡與紡織相伴 周文源、林碧珠相知相惜

2018-09-03 12:33

高齡社會下不可不知的專業人才：個管師、照專、社工師

2018-09-03 12:33

「互補」飲食營養加分 糖尿病怎麼吃素顧健康？

2018-09-03 12:33

台灣近代科技史活字典 呂一銘獨領科技新聞先鋒

2018-08-27 16:26

重建鄰里互助精神 瑞士民營時間銀行解密

2018-08-20 11:20

延年益壽強身健腦 樂齡運動祕訣大公開

2018-08-13 11:21

控制血糖關鍵「藥」事 糖尿病「藥」怎麼吃？

2018-08-06 16:35

戮力傳承與創新傳統民謠 陳明章快樂做音樂

2018-08-01 08:46

「聚樂山莊」深耕富裕心田 鄭鎮國返鄉回歸自然步調

2018-08-01 08:46
看更多

熱門文章

從跌倒處站起 被解職半導體老總八年再造股價200元公司

2019-01-25 09:29

台積電營收恐迎十年首度衰退 該逢低入手嗎？

2019-01-25 09:38

揚言超越星巴克 「小藍杯」瑞幸咖啡猛燒錢 還能撐多久？

2019-01-24 09:21

情定花蓮 蔡碧仲：我一定會再回來

2019-01-24 13:28

從花蓮鄉下囝仔到身價百億ATT董座 戴春發的地攤發跡之路

2019-01-24 13:32

黃金休戰90天倒數：美中貿易戰恐難鳴金收兵

2019-01-24 10:25

夏普怎麼了？獲利好轉股價卻狂瀉

2019-01-24 13:33

9年未進民進黨部...文青大叔羅文嘉：種田賣菜太幸福 只想宅在這裡

2019-01-24 13:13

連Discovery都來蹲點採訪！他用AI神算出虱目魚2天後的大劫難？

2019-01-24 13:15

謝金河：台股進入「食無味」行情

2019-01-24 13:12

算得快又準就是數學好？專家稱那是上世代的標準

2019-01-24 15:06

重整之路添變數？台銀要賣華映最賺錢的廠房

2019-01-24 13:14

意想不到的秘密：淺談日本秘密意匠制度

2019-01-24 10:24

獨家解讀／10大法人 3大預言 1500頁關鍵報告透露賺錢密碼

2019-01-24 13:35

KKday募資僅對手1成 為何堅不改道？

2019-01-25 09:33

適當時拒絕上司的五個策略

2019-01-25 10:35

邀請「沙發客」來上課 替代役男翻轉偏鄉國際教育

2019-01-24 09:46

田中央創農地空拍平台 銷售翻1倍

2019-01-24 13:27

廣達靠雲端市場逆轉勝

2019-01-24 13:12

2019年手機大廠5G過招

2019-01-24 10:23

尋找低ＰＥ高成長的生技股

2019-01-24 13:12

上市陷集體訴訟 前後歷時三年多 阿里巴巴為啥最終選擇和解？

2019-01-24 09:43

陸股底部成形？ ETF套牢用時間換空間

2019-01-25 10:34

台積電神助攻

2019-01-24 13:12

法人重倉股 把握封關前最後布局時刻

2019-01-25 10:34

想進104工作 英語口說和簡報能力是必備條件！

2019-01-24 09:46

cabinet是內閣還是櫃子？從新內閣上任學英文！

2019-01-24 09:45

國家適當舉債其實不是那麼可怕

2019-01-24 10:25

穩懋：5G大未來撐腰

2019-01-24 11:00

節省預算、寬敞不打折 套房價格的派對空間

2019-01-25 09:36

冬天吃補「藥」小心：視體質選藥材保您安康

2019-01-28 11:52

IC設計掀起比價行情

2019-01-24 11:00

興櫃英雄聯盟

2019-01-24 13:12

抱新主流電子股過年

2019-01-24 11:00

高殖利率+低本益比的紅包股

2019-01-24 11:00

營收大幅成長優質好股

2019-01-24 11:00

IC設計掀比價效應 老牌股借東風 趁勢崛起

2019-01-25 10:34

光映自然

2019-01-28 10:19

越南蟬聯最受歡迎的海外投資市場 台商應如何切入？

2019-01-25 10:35

美台超級財報 搶先報 雲端網通看好 電動車因禍得福

2019-01-25 10:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top