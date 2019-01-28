冬天吃補「藥」小心：視體質選藥材保您安康

分享 facebook 【文／謝佩珊】

每逢秋冬就是吃藥膳的最佳時節，從街口的薑母鴨、巷尾的藥燉排骨，到家人親自熬煮的人參雞湯，都讓人吃到肚裡、暖進身裡。然而，所謂的「補」正如兩面刃，補得恰如其分，或許能為身體增加元氣、提升免疫力；然而，若補得不對、買到黑心藥材，甚至忽略自己正在服用的藥物，都會讓您愈補洞愈大。本次邀請台中榮民總醫院藥師蘇敘銘來提醒大家，冬令進補不得不知的食療「藥」事，讓大家不僅吃得到美味，也吃得到健康。

藥材食材互相配搭 台灣人熟悉的味道

提到「藥膳」，相信只要是台灣人都很熟悉：媽媽們會為女兒親自燉煮四物湯、中將湯補身體；若希望家中的男孩未來可以長得高大挺拔，還會尋求中醫師開上幾帖轉骨方。至於許多人喜歡吃的庶民美食四神湯，不只營養美味，還兼具健脾固胃、去濕氣，及增強體力的作用。到底什麼是藥膳，是否吃下它之後就能保健強身、甚至達到祛病延年的功效？

蘇敘銘指出，藥膳的起源來自中華傳統飲食及中醫的食療文化，亦即是將中藥藥材和具有藥物價值的食物相配搭，這種藥材及食材配在一起的組合，不僅是把藥材當作食物，還能賦予其藥用價值，並提高食物營養成分在人體的作用。若民眾食用的方式與時間點正確，的確能對人體產生預防疾病與發揮保健的功效。但他也強調，並不是隨意抓把中藥加上食材就能稱為「藥膳」。

藥膳之所以稱為「藥膳」，仍需具有一定比例配伍的藥材，加上與之相襯的食材，才有資格稱為藥膳。既然藥膳可以達到保健身體的功效，那麼可以用來治療疾病或取代藥物？蘇敘銘直言，藥膳的藥材來源偏向藥食同源，此類藥材多半藥性不強且藥效也較溫和，既無法治療疾病，更不能取代藥物。因此，民眾若正在接受正規醫藥治療，仍需遵照醫囑正確服用藥物，切勿貿然停藥而以藥膳取代。

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