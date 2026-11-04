本文摘自<常春月刊>

健康，往往不是等到身體出現不適才開始重視，而是在看似平常的日子裡，學會察覺身體的細微變化，並及早採取行動；上個月，教宗良十四世確診肺腺癌的消息，引起許多人關注，也再次提醒我們，肺癌並非一定要等到出現咳嗽、胸痛、呼吸喘等症狀才會被發現。

尤其，肺癌長年位居國人癌症死因前列，更令人擔心的是，早期往往缺乏明顯症狀，而且即便沒有吸菸習慣，也不能完全排除罹癌風險；還好隨著低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢、微創手術、標靶治療及免疫治療的持續進步，肺癌的診斷與治療已有更多選擇。

因此，如何辨識危險因子、了解適合自己的篩檢方式，並在發現異常時及早就醫，是一個不能忽略的健康課題。

本月專題「揪出無聲肺癌」，將從不抽菸也可能罹患肺癌的原因談起，帶大家認識空氣污染、二手菸、廚房油煙及家族史等風險因子，進一步了解LDCT篩檢的角色，以及不同期別肺癌的治療選擇；而即使完成治療，定期追蹤、營養照護與適度運動，並加上中醫的幫助，也同樣重要。面對肺癌，我們不必過度恐慌，但更不能心存僥倖；建立正確觀念，才能把握及早發現、及時治療的機會。

除了肺部健康，另一個許多人難以啟齒的困擾，也值得好好面對，那就是便秘與痔瘡，排便不順、腹脹、排便疼痛，甚至發現衛生紙上有血，常讓人感到尷尬，有些人選擇忍耐，有些人則自行購買瀉藥或痔瘡藥膏，但卻忽略了症狀背後可能隱藏的問題。

本期特別報導「告別『嗯嗯』困擾！破解便秘與痔瘡的危機」，將帶大家認識便秘的成因、長期使用瀉藥應注意的事項，以及痔瘡的正確診斷與治療；排便出血不一定就是痔瘡，若症狀持續或出現異常警訊，應及時就醫，找出真正原因。

健康不一定需要從大改變開始，有時候，只是一次適當的篩檢、一個值得留意的身體警訊，或是願意正視難以啟齒的困擾，就能為健康多增添一分保障。

透過本期內容，陪伴大家從肺癌防治到日常排便照護，學會聆聽身體的訊息，把健康管理落實在生活中；別等到疾病找上門才開始在意，從今天起，多一分了解、多一分行動，就是送給自己與家人最實在的健康禮物。