膽固醇吃藥控制仍偏高？醫師：可能與Lp(a)有關

本文摘自<常春月刊>524期

文:李政純

心血管疾病風險評估，除了大家熟悉的低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C），近年「脂蛋白(a)」（Lp(a)）也受到重視；究竟Lp(a)需要多久驗一次？如果檢查發現偏高，是不是就代表血管已經阻塞，甚至需要放支架？

中華民國血脂及動脈硬化學會理事長劉秉彥表示，Lp(a)與動脈粥樣硬化及心血管疾病風險有關，而且主要受到遺傳和基因影響，因此建議一般民眾，一生至少測量1次即可，如果檢查結果偏低，通常不需要一直重複追蹤。

Lp(a)偏高，不代表血管已經塞住

劉秉彥指出，Lp(a)偏高代表心血管風險增加，但並不等於血管已經狹窄或阻塞，因此不能看到Lp(a)偏高，就直接認為需要裝支架；但如果屬於高風險族群，醫師可能進一步透過運動心電圖、電腦斷層等檢查，了解是否已經出現血管病變，再依整體風險評估後續治療。

目前臨床上也還沒有專門針對Lp(a)的標準藥物治療，因此，如果發現Lp(a)偏高，最重要的仍是積極控制其他可以調整的心血管危險因子，尤其是低密度脂蛋白膽固醇。

Lp(a)高，低密度脂蛋白膽固醇LDL更要積極控制

「Lp(a)跟LDL看起來很像，兩者也可能一起偏高。」劉秉彥說，部分患者明明已經規律服用降膽固醇藥物，但低密度脂蛋白膽固醇LDL仍然偏高，就可以考慮進一步檢查Lp(a)，了解數值偏高是否與Lp(a)有關。

不過，即使確認Lp(a)偏高，治療方向仍不是放棄控制低密度脂蛋白膽固醇LDL；相反地，需要把低密度脂蛋白膽固醇LDL降得更低，仍有助於降低整體心血管風險。

舉例來說，原本低密度脂蛋白膽固醇LDL為130 mg/dL，透過治療降至100 mg/dL，即使Lp(a)仍然偏高，降低LDL仍具有實質幫助；可以把Lp(a)想成額外增加的心血管風險因子，因此，更需要把其他可以控制的危險因子管理好。

想驗Lp(a)，可以主動跟醫師說

目前一般健檢或例行抽血不一定會常規檢測Lp(a)，民眾如果想了解自己的數值，可以在抽血時主動詢問醫師：「我想檢查Lp(a)，是否適合加驗？」

劉秉彥表示，Lp(a)主要受到遺傳影響，與一般膽固醇不同，不需要像LDL一樣每3個月反覆檢查；因此，對一般人來說，一生至少驗過一次，就能先掌握自己的Lp(a)風險。尤其如果有早發心血管疾病家族史、心血管疾病風險較高，或已經規律控制低密度脂蛋白膽固醇LDL，但數值仍不理想，更可以與醫師討論是否需要加驗Lp(a)。

至於未來是否會有專門降低Lp(a)的藥物，劉秉彥表示，目前仍持續期待相關治療發展；現階段最重要的，仍是掌握自己的風險，並把LDL及其他可控制的危險因子做好管理。