愛吃辣比較不會脂肪肝？2.3萬人追蹤12年揭答案：適度吃辣可能有好處

本文摘自<常春月刊>524期

文:李政純

吃辣除了增加食物風味，是否也可能與脂肪肝風險有關？一項中國研究，追蹤超過2.3萬名成年人長達12年，發現每週吃辣的人，未來發生脂肪肝的風險較低，而且吃辣頻率越高，觀察到的關聯越明顯。

不過，研究也同時發現，並不是辣度越高越好，偏好「重辣」的人，並沒有觀察到相同的好處；研究結果近期受到關注，但專家也提醒，這項研究屬於觀察性研究，不能直接解讀為「吃辣可以預防脂肪肝」。

這項研究刊登於《Frontiers in Nutrition》，研究團隊分析中國河北省石家莊多中心健康檢查資料庫，共納入23,666名25至60歲成年人，研究開始時均沒有脂肪肝或進階肝纖維化，之後追蹤時間中位數達12.6年；追蹤期間，共有7,965人發生非酒精性脂肪肝（NAFLD），7,311人符合目前較新的「代謝功能障礙相關脂肪肝」（MASLD）定義。研究發現，與完全不吃辣的人相比，每週吃辣1～2天者，NAFLD發生風險低18.9%；每週吃辣3～5天，風險低33.2%；每週吃辣6～7天，風險則低36.4%。在MASLD方面，每天吃辣者觀察到的風險降低幅度更大，約為44.6%。不過，這些數字代表的是「統計上的關聯」，並不代表只要開始吃辣，就一定能避免脂肪肝。

研究團隊認為，辣椒中的辣椒素可能具有一些代謝相關作用，過去也有研究觀察到辣椒攝取與血糖、血脂等代謝指標之間的關聯。不過，這些機制目前仍不足以證明「吃辣＝護肝」。尤其日常生活中的辣食，往往不是單純的辣椒，而是伴隨大量油脂、鹽分及熱量，例如辣油拌麵、麻辣鍋、炸辣雞等。

因此，真正需要注意的並不是「有沒有吃辣」，而是整體飲食內容與熱量是否過量。脂肪肝與肥胖、腹部肥胖、胰島素阻抗、第二型糖尿病及血脂異常等代謝問題密切相關。對已經有脂肪肝的人而言，飲食控制、體重管理、規律運動及控制血糖、血脂等代謝風險，仍是重要的健康管理方式。這項研究只能提供一個有趣的飲食線索，不能取代脂肪肝的治療與追蹤。