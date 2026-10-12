婚姻背叛讓人痛到失控？4階段把自己找回來

前總統陳水扁女兒陳幸妤日前證實與趙建銘結束多年婚姻，相關消息引發外界高度關注。當婚姻遭遇重大變故，為什麼有人會痛到睡不著、吃不下，甚至陷入反覆查證、憤怒與「一定要討回公道」的情緒？

國防醫學大學兼任臨床教授、精神健康基金會精神健康指數組召集人、台灣華人身心倍思特協會理事長楊聰財表示，親密關係破裂可能形成強烈心理創傷，影響的不只是感情，還包括安全感、自我價值與對未來的想像，甚至可能引發失眠、焦慮、心悸、腦霧等身心反應。面對婚姻風暴，可透過4個階段慢慢復原，第一步不是急著原諒或放下，而是先把自己的身心照顧好。

婚姻遭遇背叛，受傷的往往不只是一段感情，有人可能整夜失眠、吃不下飯，有人可能腦中不斷重播事件細節，也有人從悲傷轉為強烈憤怒，反覆查證、追蹤，甚至萌生「一定要討回公道」的念頭。

楊聰財指出，親密關係中的重大背叛可能形成強烈的心理創傷，連帶衝擊安全感、自我價值、家庭角色及對未來的想像，身體也可能因長期處於警戒狀態，出現失眠、心悸、胸悶、腸胃不適、腦霧等反應。面對這場婚姻風暴，與其逼自己立刻原諒或放下，更重要的是先把身心照顧好，再一步步重新找回生活主導權。

婚姻背叛傷的不只是愛情，整套人生藍圖可能瞬間瓦解

陳幸妤與趙建銘離婚事件引發外界對婚姻關係與背叛創傷的討論。楊聰財表示，從精神醫學及心理層面來看，重大婚姻事件帶來的傷害，經常比旁人想像得複雜。許多人以為，外遇或婚姻破裂最痛苦的是「失去另一半」，但真正被撼動的，可能是多年來建立的一整套人生信念。

「不是說好要一起變老嗎？」、「這些年的付出算什麼？」、「孩子和家庭接下來怎麼辦？」、「是不是我不夠好？」這些疑問可能一再出現在腦中。楊聰財指出，婚姻不只有愛情，還牽涉安全感、自我價值、家庭角色、經濟安排、親子關係、社會形象及未來規畫；當信任突然崩解，就像原本穩固的房子一下失去地基，大腦會不斷嘗試理解「到底發生了什麼事」。

此時容易出現「反芻思考」，一遍又一遍的回想事件、尋找蛛絲馬跡，甚至不停問「為什麼」；然而，情感問題並不像數學題，想得愈久，並不一定愈接近答案，反而可能一次又一次重新經歷痛苦。

從悲傷變成憤怒、想討公道，可能是無助穿上盔甲

為什麼有些人在遭遇背叛之後，會從哭泣、失落，逐漸轉變成強烈憤怒，甚至產生報復或是玉石俱焚的念頭呢？

楊聰財分析，憤怒有時是一種心理防衛。悲傷讓人感覺脆弱、無能為力，憤怒卻可能暫時帶回力量與控制感；因此，「我要讓他付出代價」、「我要讓大家知道真相」的背後，有時真正想表達的是：「我真的受傷了，希望有人看見我的痛。」

不斷向外界訴說，也可能是在尋找見證者，希望有人證明自己的遭遇是真實的、自己的付出並非毫無意義；不過，若長時間困在憤怒、報復、查證、追蹤、爭辯及反覆回想的循環裡，大腦與身體就可能持續處於高度警戒，最終反而進一步消耗自己。

開啟新生活4階段

因此，復原過程中真正需要思考的，不只是「如何讓對方也痛」，而是逐漸轉向：「我要怎麼讓自己重新生活？」

第一階段：先救睡眠和生活 失眠、心悸、腦霧都是身體警訊

重大情緒創傷並不只存在於「心裡」，身體也可能一起受到影響。

楊聰財指出，當人長時間處於高度壓力，自律神經系統持續緊繃，可能出現失眠、心悸、胸悶、腸胃不適、食慾改變、疲倦、注意力下降及腦霧等情況；有些人明明累得不得了，躺到床上腦袋卻停不下來。這時最重要的不是要求自己「趕快想開」，而是先恢復基本生活秩序。

固定睡覺與起床時間、正常吃三餐、白天適度曬太陽、每天散步或運動、伸展及練習腹式呼吸，看似都是小事，卻是在告訴身體：「現在是安全的，可以慢慢解除警報。」

如果失眠、焦慮、憂鬱、恐慌等情況持續數週，已明顯影響工作、飲食、睡眠或照顧家庭的能力，就應尋求精神科、身心科或心理專業人員評估。

第二階段：允許自己難過 「他背叛我」不等於「我不夠好」

遭遇感情背叛後，很多人會開始把矛頭指向自己：「是不是我不夠漂亮？」「是不是我工作太忙？」「是不是我沒有照顧好家庭？」

楊聰財提醒，必須把兩件事情分開：關係出現問題，與一個人的價值不好，並不是同一件事。一段婚姻當然可以檢討，雙方也能重新思考彼此在關係中的問題，但另一個成年人所做出的選擇，仍應由他自己承擔責任。

療癒也不是要求受傷的人馬上「大度」、「原諒」或「看開」。難過、生氣、委屈、不甘心都是可能出現的情緒，重要的是能承認：「這件事情真的傷害到我了。」只有看見傷口，才有機會開始處理傷口。

第三階段：別把自己困在網路風暴 找「真正能幫忙的人」

婚姻危機發生後，有人選擇什麼都不說，也有人不斷在網路上陳述，希望得到理解與支持。

楊聰財建議，比較重要的是建立一個可信任、具有支持性的「小型支持網絡」，例如值得信賴的親友、心理師或精神科醫師；若涉及離婚、財產、子女照顧等問題，再分別尋求法律、財務或親職專業協助。尤其當私人事件受到網路關注時，更需要建立界線。網友的每一句留言並不都需要閱讀，更不需要逐一回應。

婚姻危機經常同時混雜情緒、法律、財務及親子問題，若全部攪在一起，很容易讓當事人更加混亂。比較好的方式是「分開處理」：情緒交給心理及醫療專業，法律交給法律專業，孩子的問題則回到親職與兒少最佳利益。

第四階段：重新回答「沒有這段婚姻，我還是誰？」

走到最後，復原最重要的一步，是重新建立「我是誰」。楊聰財指出，長期婚姻容易讓人的身分與家庭緊密結合，一旦婚姻瓦解，可能突然不知道自己接下來的人生要往哪裡走。

此時可以重新問自己：「如果人生不再全部圍繞著這段關係，我想怎麼生活？」除了是某人的丈夫或妻子，一個人可能仍是父母的孩子、孩子的父母、工作上的夥伴、朋友，也還擁有興趣、夢想與想完成的事情。重新運動、旅行、學習、與朋友相聚，甚至重新規畫工作，都不是逃避婚姻問題，而是在慢慢恢復自己的生活版圖。

真正的「放下」也不代表忘記曾經發生的事情，而是有一天回頭看，那段經歷依然存在，卻不再決定今天的情緒和生活。

婚姻破裂不等於人生破裂，先把「自己」撿回來

楊聰財表示，人在情緒最劇烈的階段，未必要急著回答「要不要原諒」、「要不要離婚」或「別人怎麼看我」這些大問題。

不妨先回到最基本的3件事：今天有沒有好好吃飯？今晚能不能讓自己好好睡覺？明天能不能為自己完成一件小事？婚姻的結束不等於人生的結束，被背叛也不代表不值得被愛。復原更不是假裝沒有受傷，而是即使曾經受傷，仍能重新拿回人生的方向盤，繼續往前走。