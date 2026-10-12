每天一杯就有差！每天1杯含糖飲 胃癌風險飆2.45倍！

胃癌被發現時往往已到晚期，如何預防胃癌成關鍵！研究發現，胃癌風險可能就藏在每天喝的飲料裡！每天只要喝1杯約240毫升含糖飲料，罹患胃癌的風險就提高2.45倍！

這篇研究是南韓與美國學者發表， 研究團隊分析1986年至2022年間約11萬2千人的飲料攝取資料，發現每天至少喝1杯8盎司，約240毫升的含糖飲料者，胃癌風險險是從不飲用者的2.45倍，研究刊登在《胃腸肝病進展期刊》（Gastro Hep Advances），含糖飲料包括汽水、含糖咖啡等添加糖的飲品。

研究指出，飲食是胃癌風險的重要因素之一，愛喝飲料者除了含糖飲料，經常同時會攝取高鹽、醃製食品、烤肉，也較易蔬果攝取不足，含糖飲也可能造成肥胖，都可能增加風險。

不過，研究並不能直接證明含糖飲料「造成」胃癌，觀察到的是飲用習慣與胃癌風險之間的關聯，仍需要更多研究確認機轉。而無糖飲料雖在研究中未顯示相同的風險，但也不代表可無限制飲用。

想降低癌症風險，重點仍是減少添加糖與高度加工食品，少吃高鹽、醃製食物，多攝取蔬菜水果，並維持健康體重。過去大家常認為每天1小杯飲料、一小包零食無妨，但這篇研究發現即使只是少量食用，每天都喝都吃仍可能為健康帶來威脅。