「維生素A過量」竟會脂肪肝！研究揭保健康致肝衰竭風險暴增8倍

本文摘自<常春月刊>522期

文 丁馬

許多人擔心自己生活或飲食不健康，將保健食品視為日常必需，特別若保健食品出自天然食物，更是認為「天然就安全」，甚至長期服用標榜護肝、排毒的產品。

不過最新《肝臟移植期刊》（Liver Transplantation）卻指出，這樣的習慣可能對肝臟造成反效果。根據統計，與保健品相關的肝衰竭案例在1995年至2020年間，肝衰竭病例暴增8倍倍，其中關鍵原因之一，正是維生素A攝取過量。

肝臟專家指出，維生素A屬於脂溶性營養素，容易在體內累積，一旦長期攝取過多，可能導致肝臟脂肪堆積、發炎、脂肪肝，甚至進一步演變為肝硬化或肝衰竭。

當每日攝取量超過建議上限時，肝毒性風險將明顯升高，嚴重者甚至需要進行肝臟移植才能保命。值得注意的是，多數人並非刻意過量補充，而是同時服用多種產品，例如綜合維他命、美容保健品與提升免疫力的補充劑，導致維生素A在不知不覺中累積超標。

此外，市面上常見的「肝臟排毒」產品也被專家點名效果存疑。事實上，肝臟本身就具備完善的解毒功能，並不需要額外依賴保健食品。錯誤補充反而可能增加肝臟負擔。

醫師建議，若沒有明確缺乏營養素，切勿自行長期補充高劑量產品。尤其是有慢性病或正在服藥者，更應在專業評估下使用，以避免不必要的健康風險。