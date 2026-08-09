假期睡越多越累？小心「社交時差」打亂生理時鐘 讓你疲憊難恢復

放假原本應該是休息充電的時間，卻有人發現：假期結束後反而更累、白天精神不濟、晚上睡不著，甚至回到工作日也難以恢復正常作息。

這可能不是單純「睡太少」，而是現代人常見的「社交時差（Social Jet Lag）」。不同於搭飛機跨越時區造成的時差，社交時差指的是人體內在生理時鐘，與日常生活安排之間產生落差。例如假日熬夜、睡到中午、聚餐時間改變，都可能讓身體誤以為進入另一個時區。

一般人想到時差，通常聯想到長途旅行，但睡眠專家指出，即使沒有搭飛機，只要生活時間大幅改變，也可能造成類似時差症狀：晚睡晚起、假日睡懶覺、夜間大量使用手機，以及聚餐、活動時間延後，白天活動量下降等；當生理時鐘與外在時間不同步時，就容易出現：白天疲倦、想睡，注意力下降、情緒低落、晚上難入睡、睡眠品質變差。

假期期間，許多人會改變原本固定的生活節奏：

平日：晚上11點睡、早上7點起床

假日：凌晨1～2點睡、早上10～11點起床

看似只是晚幾個小時，但對身體而言，就像每天都在調整時區。

根據 的報導，研究發現，長期生理時鐘與生活時間不一致，可能與體重增加、代謝異常、心血管健康問題等有關。

很多人假日會想把平日欠下的睡眠補回來，但睡眠專家提醒，偶爾補眠可以改善疲勞，但如果大幅改變起床時間，可能進一步打亂生理時鐘；例如平日7點起床，假日睡到中午，但週日晚上可能就會睡不著，週一早上又陷入疲憊循環；因此，比起一次睡很多來補眠，維持規律的睡眠時間更重要。