無緣無故體重下降 可能是得了這些病

沒有節食、沒有增加運動量，體重卻持續往下掉，先別急著為「自然變瘦」高興。不明原因的體重下降，可能與癌症、甲狀腺機能亢進、糖尿病、腸胃吸收異常或慢性疾病有關。

可能疾病：癌症、甲狀腺機能亢進、糖尿病、腸胃吸收異常、慢性消耗性疾病

關鍵：沒有刻意減重，3個月內體重下降超過5%

中醫師周宗翰指出，體重會受到飲食量、活動量、肌肉量、代謝速度及疾病影響，若近期主動控制飲食、增加運動，體重緩慢下降，多半可以找到體重下降合理的原因。

但是如果飲食、運動和作息與平常差不多，體重卻在短時間內明顯減輕，就不能只解讀成「代謝變好」。尤其應留意腰圍、衣服鬆緊與握力是否同步改變，因為這些線索往往比每天些微的體重波動，更能反映脂肪與肌肉是否正在異常流失。

臨床上，常以體重下降幅度作為重要判斷依據。若沒有刻意減重，3個月內減少超過原體重5%，或半年內減少超過10%，就屬於需要提高警覺的變化。

以原本60公斤的人為例，3個月內無故減少3公斤以上，就應留意是否存在疾病或營養吸收問題，如果本身體重較輕，雖然減少的公斤數看似不多，換算比例後仍可能已達警戒標準，因此不能只用「才瘦幾公斤」來判斷嚴重程度。

周宗翰表示，從中醫觀點來看，體重穩定與脾胃運化、氣血生成及臟腑功能有關。當脾胃消化吸收能力下降，或身體因疾病長期處於高消耗狀態，即使吃得和平常一樣，也可能逐漸流失脂肪與肌肉，「真正需要觀察的不是體重計上的單一數字，而是下降速度、持續時間，以及有沒有其他不舒服」。

自我檢視：體重下降是否伴隨這些警訊？

◎沒有節食或增加運動，體重仍持續下降

◎食慾正常或食量增加，卻愈吃愈瘦

◎容易疲倦、精神變差或肌力明顯下降

◎反覆低燒、夜間盜汗或睡眠品質變差

◎心悸、手抖、怕熱、易流汗或排便次數增加

◎長期咳嗽、吞嚥困難、腹痛、黑便或血便

◎口渴、頻尿、視力模糊或傷口不易癒合

可能疾病之一：癌症

許多疾病都可能造成異常消瘦，其中癌症是需要優先排除的原因之一。周宗翰說明，癌細胞生長會消耗大量能量，並可能釋放發炎物質，使身體長期處於高代謝、高消耗狀態；患者即使維持原本食量，也可能快速流失脂肪和肌肉，形成明顯的消瘦與虛弱。這類消耗也可能造成癌症惡病質，除了體重下降，還會出現肌肉量減少、活動力降低，甚至影響後續治療耐受度與恢復速度。

癌症引起的體重下降，常不只表現在數字變少，也可能伴隨食慾不振、容易疲倦、臉色蒼白、反覆低燒或夜間盜汗；若同時出現持續咳嗽、吞嚥卡住、腹脹腹痛、排便習慣改變、黑便、血便或摸到不明腫塊，更應盡快就醫檢查。

周宗翰提醒，不明原因消瘦不等於一定罹癌，但也不能因為沒有劇烈疼痛就掉以輕心，部分重大疾病早期症狀不典型，可能只是體重逐漸下降、胃口變差或體力衰退，此時不宜自行大量進補，應先找出原因，以免掩蓋症狀或延誤診斷。

可能疾病之二：甲狀腺機能亢進

甲狀腺機能亢進也常出現「吃很多卻一直瘦」。周宗翰表示，當甲狀腺素分泌過多，全身新陳代謝會明顯加快，如同引擎長時間高速運轉，身體消耗的熱量增加，因此即使食慾旺盛、進食量變多，體重仍可能持續下降。長期代謝過快也會增加心臟與骨骼負擔，若未及時控制，可能出現心律不整、骨質流失，甚至讓原本的慢性病更難維持穩定。

除了變瘦，患者也常合併心跳加快、心悸、手抖、怕熱、容易流汗、情緒焦躁、失眠、肌肉無力或排便次數增加；部分人會誤認為壓力大、體質燥熱或更年期症狀，若心悸與體重下降同時出現，應接受甲狀腺功能檢查。

要注意的是，部分長者症狀不典型，可能僅表現為疲倦、體力變差或體重下降，因此即使沒有明顯手抖與怕熱，也不能完全排除風險。

從中醫角度來看，這類症狀可能與陰虛火旺或肝火偏盛有關，但周宗翰強調，仍應先由西醫確認甲狀腺功能並規律治療；中醫調理可作為輔助，改善焦慮、心悸、睡眠及身體不適，不應取代必要的檢查與正規的藥物控制。

可能疾病之三：糖尿病

糖尿病也是異常消瘦的常見原因。周宗翰說明，當血糖無法順利進入細胞利用，身體缺乏可使用的能量，只好分解脂肪和肌肉供能，因此患者可能胃口很好，甚至吃得比以前更多，體重卻不斷下降。當這種分解狀態持續，除了脂肪減少，肌肉也會快速流失，患者可能感到走路無力、容易疲倦，甚至在短時間內明顯消瘦。

糖尿病典型警訊包括：容易口渴、喝水量增加、排尿頻繁、容易餓、疲倦、視力模糊，以及傷口癒合速度變慢。若原本體重穩定，近期出現「多吃、多喝、多尿、體重下降」，就應盡快檢查空腹血糖、糖化血色素等項目。若同時出現噁心、腹痛、呼吸變快或意識不清，可能是嚴重高血糖的警訊，應立即就醫，不宜只靠少吃甜食或自行觀察。

周宗翰表示，中醫將這類症狀歸於「消渴」範疇，可依體質協助改善口乾、疲倦等不適，但控制血糖仍是核心；若長期未發現或未治療，可能增加腎臟、神經、眼睛及心血管併發症風險。

可能疾病之四：腸胃與慢性消耗性疾病

周宗翰提到，當腸胃道消化或吸收能力變差，身體無法充分利用攝取的營養，也可能愈吃愈瘦；若體重下降伴隨長期腹瀉、腹脹、腹痛、噁心、食慾減退、吞嚥困難、黑便或血便，應留意胃腸道發炎、潰瘍、慢性出血或其他器質性疾病。像乳糖不耐、慢性胰臟疾病或發炎性腸道疾病，也可能因營養吸收不完整而導致體重下降，需依症狀進一步釐清。

慢性肝病、腎臟病、感染或其他長期發炎性疾病，也可能使身體持續消耗能量，造成食慾變差、肌肉流失與體重下降。周宗翰提醒，65歲以上長者尤其要注意，因為體重下降可能代表營養不良或肌少症，進一步增加跌倒、失能與感染風險。長者若同時出現咀嚼困難、吞嚥嗆咳、獨居或備餐不便，也可能因吃得太少而變瘦，評估時應把生活照護因素一併納入考量。

周宗翰提到，壓力、焦慮、失眠也會影響食慾和脾胃功能，使人逐漸變瘦。不過，短時間下降幅度過大時，不應一開始就歸因於工作壓力或情緒問題，仍應先排除甲狀腺、血糖、腸胃及其他疾病。若情緒低落、對原本喜歡的事失去興趣，或長期吃不下，也要主動向醫師說明，讓身心因素與器質性疾病同步評估。

關鍵判斷：是否無意間瘦太快

周宗翰提醒，判斷體重下降是否需要就醫，最重要的是確認自己有沒有主動減重，以及下降幅度是否超過合理範圍，也可以用以下幾點自我檢視：

◎是否沒有節食、運動或改變生活方式

◎是否3個月內減少原體重5%以上

◎是否半年內減少原體重10%以上

◎是否衣服明顯變鬆、肌肉和體力同步下降

◎是否合併疲倦、發燒、盜汗、心悸或腸胃症狀

若只是短期食量減少或活動增加，恢復正常飲食後體重逐漸穩定，通常較不需要過度擔心；若找不到明確原因，體重仍持續下降，或已影響體力與日常生活，就應安排檢查。建議固定在同一時間、使用同一台體重計測量，並連續記錄數週，較能排除水分變化、衣物重量等因素造成的短暫誤差。