慢性病年輕化！別讓工作年齡的「硬撐」變成晚年的失能

本文摘自<常春月刊>521期

文／姜冠宇(台北市立聯合醫院中興院區整合醫學科主任、台灣大學公衛學院健康政策與管理碩士)

今年五月，我以STUF United Fund（世台基金會）全球衛生外交專案負責人、世界衛生大會（World Health Assembly, WHA）周邊論壇主持人，以及會後政策白皮書整理者的身份，在瑞士日內瓦參與一場關於全民健康覆蓋（Universal Health Coverage, UHC）的討論。

這場討論給我的最大提醒，不是某一項新科技，也不是某一種單一疾病，而是一個常被忽略的公共衛生盲點：當我們談健康政策時，常常很重視兒童、婦幼與高齡長照，卻容易忽略介於中間的工作年齡人口。

這群人從成年早期到中壯年，正在求學、就業、養家、建立職涯，也是家庭與社會最重要的支撐者；可是當慢性病提早發生在這個階段，影響的就不只是醫療費用，而是工作能力、家庭照顧、心理壓力，以及未來晚年是否會提早失能。

年輕病人不是「未來」才生病

在論壇中，Generation Patient的觀點特別值得台灣借鏡。這是一個由年輕成人病人組成、也服務年輕成人病人的倡議組織，關注慢性病與罕見疾病患者在求學、就業、醫療轉銜、藥物可近性、心理健康與政策參與上的處境。

他們提醒我們，慢性病患者不是等到老年才出現，許多人是在仍然需要工作、學習、照顧家人、規劃人生的階段，就已經開始長期與疾病共處。

回到台灣，這個提醒可以幫助我們重新理解高血壓、糖尿病、高血脂、肥胖、脂肪肝、癌症風險與失智防治。這些問題看似不同，但其實都指向同一件事：如果健康風險在工作年齡就開始累積，晚年的失能、反覆住院、多重用藥與長照壓力，就可能更早、更重地出現。

工作年齡健康，反而最容易被忽略

台灣年輕病友協會代表劉桓睿秘書長在論壇中提醒，工作年齡健康（working-age health）必須成為全球健康政策的重要支柱。這句話放回台灣，非常有現實感。

在臨床現場，許多30到50歲的民眾，面對高血壓、高血脂、血糖偏高、脂肪肝或體重過重時，第一個反應常常不是積極處理，而是先撐下去；因為還能上班，還能熬夜，還能照顧家人，也還沒有明顯症狀，就容易把健檢紅字、門診追蹤與生活調整往後延。

問題是，三高與代謝異常最危險的地方，正是初期通常不痛不癢，年輕時的身體代償能力較好，看似撐得住；但血管、腎臟、肝臟與代謝系統，卻可能已經長期暴露在高壓、高糖、高脂與慢性發炎之下。這種健康債不會立刻討債，卻可能在十年、二十年後，以心肌梗塞、中風、慢性腎臟病、失智、反覆感染或失能的形式回到身上。

台灣數據已經透露警訊

台灣的資料顯示，慢性病年輕化不是抽象概念。國民健康署的資料指出，30至 39歲族群中，已有18.7%罹患高血脂、9.7%有高血壓、2.5%有高血糖；更值得注意的是，許多年輕族群自覺風險偏低、症狀不明顯，容易錯失早期介入的時機。

高血脂尤其容易被忽略，國民健康署曾指出，20歲以上國人對自身三高的自知率中，高血壓與高血糖約在6成以上，但高血脂自知率僅約23%；這代表許多人其實是在不知道自己有風險的狀態下，長期暴露於血管傷害與代謝異常中。

肥胖也不能再被簡化成體態或意志力問題。2017至2020年台灣成人過重及肥胖率已達50.3%，幾乎每兩位成人就有一位體重超標；肥胖會增加胰島素阻抗、糖尿病、高血壓、脂肪肝、心血管疾病、退化性關節炎，也和部分癌症風險上升有關。

洗腎只是其中一個終點

以洗腎為例，台灣健保提供穩定的透析照護，這是非常重要的安全網。健保署資料指出，台灣每年透析人數約 8 至 9 萬人，113年全年預估費用約460億元，從公共衛生角度看，更重要的問題是：能不能讓更多高血壓、糖尿病與慢性腎臟病患者，不要那麼早走到洗腎？

高血壓與糖尿病之所以可怕，是因為它們會長期傷害全身血管，而腎臟又是高度依賴微血管過濾功能的器官；長期血壓過高會增加腎絲球壓力，高血糖則會透過氧化壓力、發炎與血管內皮傷害，造成糖尿病腎病變。

更麻煩的是，腎臟是沉默的器官，早期慢性腎臟病常常沒有症狀，等到水腫、喘、食慾不振或倦怠明顯出現時，腎功能可能已經嚴重下降。值得注意的是，健保署資料也顯示，40歲以上、未滿65歲族群的透析發生數已有下降趨勢，代表台灣慢性腎臟病防治、基層追蹤與衛教並非沒有成效；但總體透析負擔仍然高，不能因此放鬆。

真正該看見的是整條慢性病軌道

本文並不是要把慢性病年輕化縮小成洗腎問題，洗腎只是其中一個昂貴而沉重的終點，真正要看見的是整條慢性病軌道：年輕時的肥胖、久坐、抽菸、睡眠不足與高壓生活，可能在中年轉化成三高、脂肪肝與代謝症候群；中年的代謝異常與血管傷害，則可能在晚年變成心血管疾病、慢性腎臟病、癌症、失智、肌少症、反覆感染、多重用藥與長照需求。

衛福部113年國人死因統計中，主要死因包括癌症、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病與腎病變等，其中多項都與慢性病、代謝風險、血管老化與免疫功能衰退相關。這些疾病看似分屬不同科別，實際上常常共享同一組上游風險：肥胖、三高、抽菸、不健康飲食、運動不足、睡眠不足與長期壓力。

失智症也是晚年失能的重要壓力。衛福部最新社區失智症流行病學調查顯示，65歲以上長者失智症盛行率為7.99%；失智者相較於無失智者，有較高的急診與住院風險、就醫次數及醫療費用支出。這提醒我們，慢性病防治不能只看某一項器官功能，也要看整個人的功能、認知、營養、肌力與照顧需求。

若再往高齡社會看，多重慢性病會成為另一個巨大挑戰。國民健康署資料指出，65歲以上長者超過8成至少有1種慢性病，超過6成同時有2種慢性病；慢性疾病也會增加功能衰退與失能風險。疾病越多，病人越容易多科就診、多重用藥，也越容易因跌倒、感染、腎功能惡化、意識改變或藥物副作用反覆住院。

預防醫療是健保永續政策

因此，減重、戒菸、控制血壓血糖、改善飲食、規律運動與肌力訓練，不應該只是要求民眾「自律」的口號，它們真正保護的，不只是某一個檢驗數字，而是一個人未來能不能繼續工作、照顧家人、避免失能，並維持有尊嚴的晚年。

台灣近年已經開始把防線往前移，自114年1月1日起，成人預防保健服務年齡下修至30歲，30至39歲民眾每5年可接受一次成人預防保健服務；服務內容包括問卷、身體檢查、血壓、BMI、腰圍、尿蛋白、eGFR、血糖、血脂、肝腎功能、尿酸，以及戒菸、節酒、運動、健康飲食、慢性疾病風險評估，與腎病識能衛教等健康諮詢。

這個政策的意義不只是多一次健檢，而是承認等到40歲才開始關心血壓、血糖、血脂、腎功能與體重，可能已經追不上慢性病年輕化的速度。若能在30多歲就發現高血脂、血壓偏高、血糖異常、脂肪肝、蛋白尿或腎功能變化，就有機會透過生活調整、藥物治療與持續追蹤，把疾病軌道拉回來。

減重不是為了外表，而是為了降低胰島素阻抗、血壓、脂肪肝與慢性發炎；戒菸不只是顧肺，也是在保護血管、心臟、腎臟與癌症風險；少糖、少鹽、少加工食品不是飲食時尚，而是降低代謝症候群與血管傷害；規律運動與肌力訓練也不只是年輕人的健身風潮，而是中年維持工作能力、老年避免衰弱與失能的重要基礎。

重新理解全民健康覆蓋

這也是我在WHA周邊論壇結束後，最想帶回台灣的觀點：全民健康覆蓋不只是生病後有沒有健保卡可用，也不只是高價藥物能不能給付。真正的健康保障，是讓人在年輕時不被慢性病提早拖垮，在工作年齡仍能維持生活與生產力，在晚年則盡量避免失能、反覆住院與長期臥床。

台灣健保最值得珍惜的地方，是它讓人生病時不至於被醫療費壓垮。但下一階段的挑戰，是把照護再往前移：從洗腎前移到慢性腎臟病，從慢性腎臟病前移到糖尿病與高血壓，從三高前移到體重、飲食、運動、戒菸與健康識能。

健保真正要省下的，不只是某一筆洗腎費用，也不是某一次住院支出，而是整個社會因慢性病提早報到、因工作年齡人口長期硬撐，而失去的健康、時間、家庭穩定與人生可能性。

別讓今天為了生活所付出的硬撐，變成明天健保與長照體系更沉重的失能代價。