肥胖恐增19種癌症風險！最新研究：體重控制不只是為了減肥

本文摘自<常春月刊>520期

文 李政純

肥胖已被視為全球重要健康議題，但它帶來的影響可能比許多人想像得更廣泛。最新刊登於《Nature Metabolism》的研究指出，肥胖與至少19種癌症風險增加有關，其中除了已知的大腸癌、停經後乳癌、子宮內膜癌外，還發現與白血病、非何杰金氏淋巴瘤、膀胱癌及腦膠質瘤等癌症存在關聯。

研究團隊分析全球226篇前瞻性研究，共納入超過150萬名癌症患者資料，評估身體質量指數（BMI）與25種癌症之間的關係。結果發現，BMI越高，多數癌症風險也越高，而腰圍增加所呈現的趨勢與BMI相當接近。

過去國際癌症研究機構（IARC）與世界癌症研究基金會（WCRF）已指出肥胖與13種癌症有關，但此次研究納入更多大型資料庫與長期追蹤研究後，進一步確認肥胖可能影響的癌症範圍更廣。

研究人員指出，脂肪組織並非只是儲存熱量的倉庫，它同時也是活躍的內分泌器官。當體脂肪過多時，可能引發慢性發炎、胰島素阻抗、荷爾蒙失衡及免疫功能改變，進而增加細胞癌化風險。

研究還發現，不同地區與性別之間存在差異。例如東亞地區女性停經後乳癌及卵巢癌與肥胖的關聯性較強，而男性大腸癌風險增加的幅度也較女性明顯。研究團隊認為，這些差異可能與基因背景、生活習慣、飲食型態及脂肪分布特徵有關，未來仍需進一步研究確認。

值得注意的是，研究發現腰圍與癌症風險的關聯程度與BMI相近。專家提醒，有些人體重看似正常，但若腹部脂肪過多，仍可能面臨較高的代謝疾病與癌症風險。因此除了關注體重數字外，也應定期測量腰圍。一般建議男性腰圍不超過90公分、女性不超過80公分，以降低健康風險。

專家指出，維持健康體重除了能降低糖尿病、高血壓及心血管疾病風險，也可能減少多種癌症發生機率。建議從均衡飲食、規律運動、減少含糖飲料及避免久坐開始做起，並養成定期健康檢查習慣。隨著全球肥胖人口持續增加，這項研究再次提醒民眾，控制體重不只是追求外表，更是守護長期健康與降低癌症風險的重要投資。