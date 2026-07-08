本文摘自<常春月刊>520期

文／郭岳潭

不少人以為夏天膚況不穩，只是因為天氣熱、出汗多，但從中醫觀點來看，皮膚問題往往不只是外在氣候造成的，更可能是身體內在失衡反映在肌膚上。中醫有句話說：「有諸內，必形諸外」，皮膚其實是五臟六腑、氣血津液狀態的外在表現，想讓肌膚更穩定，除了外在保養，更應從飲食調整、規律作息與體質調理下手。

夏天皮膚變差，不只因為天氣熱

中醫師莊可鈞觀察發現，每到夏天，氣溫升高、濕氣加重，許多人最明顯的感受就是皮膚變差了，明明保養品擦得更勤、面膜敷得更頻繁，臉上卻還是油光滿面，粉刺、痘痘反覆冒出，甚至出現毛孔粗大、膚色暗沉、容易脫妝等困擾；有些人則是外油內乾，表面油亮，洗完臉卻緊繃脫皮，甚至敏感泛紅、反覆發炎。

莊可鈞指出，夏季高溫悶熱，本來就是濕氣與暑熱較重的季節，許多人夏天為了消暑，幾乎每天一杯手搖飲、過度吃冰，若再加上熬夜、壓力大、長時間待冷氣房、作息混亂、流汗過多等生活習慣，就容易讓體內濕熱堆積、氣血耗損、津液不足，進一步反映在臉部出油、痘痘、粉刺、暗沉、乾燥與敏感等問題上。

中醫認為「脾主運化」，莊可鈞說明，脾胃負責食物消化、水分代謝與營養輸送，若長期攝取過多甜食、冰品與精緻澱粉，容易損傷脾胃功能，使體內水濕無法正常代謝，逐漸形成「痰濕」。

尤其夏季原本濕熱較盛，如果又大量攝取甜食與冰品，濕氣與熱邪交雜，就容易形成「濕熱體質」；當濕熱往上熏蒸到臉部，便可能出現油脂分泌旺盛、毛孔粗大、粉刺增加、痘痘反覆發炎等情況。

手搖飲、冰品吃太多，易助濕生熱

莊可鈞表示，現代手搖飲除了糖分高，還會加入奶精、奶蓋、珍珠、椰果、布丁等高熱量配料，都會增加身體代謝負擔。從現代醫學角度來看，高糖飲食會刺激胰島素與IGF-1，也就是類胰島素生長因子會上升，進而促進皮脂腺分泌，使痘痘惡化，這與中醫所說的「濕熱內生」概念，其實有相通之處。

很多人夏天愛吃冰，認為可以「降火氣」，但中醫認為「寒傷脾胃」，因此有些人會發現，明明天氣很熱，自己卻四肢冰冷；臉上很油，皮膚卻又缺水乾燥。這些都可能與脾胃功能失衡有關。

莊可鈞建議，夏季應減少全糖飲料、奶茶類手搖飲、冰淇淋、甜點、油炸物與精緻澱粉，尤其「甜＋冰」的組合最容易傷脾胃；若真的想喝飲料，可改選無糖綠茶、麥茶、常溫烏龍茶，或以常溫水為主，相對較不容易助濕生熱。

熬夜爆痘？肝血陰液被耗傷

不少人會發現，夏天只要連續熬夜幾天，隔天氣色就會立刻變差，黑眼圈加深，皮膚變粗糙，甚至額頭和下巴突然冒痘。莊可鈞指出，睡眠與皮膚修復關係非常密切，《黃帝內經》提到，「人臥則血歸於肝」，意思是人在睡眠時，肝血得以回流與修復，肝血充足，皮膚才會得到足夠的營養與滋潤。

莊可鈞表示，肌膚健康需要氣血充足、經絡循環順暢與臟腑功能平衡，長期熬夜容易耗傷肝血與陰液，也可能使肝氣鬱結化火。當肝火旺盛時，常見表現包括額頭痘、下巴痘、臉部泛紅、皮膚發炎等，特別是工作壓力大、情緒長期緊繃的人，更容易形成「肝鬱化火型痘痘」。

中醫也認為，「氣血充盈則面色紅潤」，若長期睡眠不足、氣血被耗傷，就容易臉色蠟黃、暗沉無光、黑眼圈明顯；有些人明明年紀不大，卻看起來疲憊、老態，往往與長期熬夜、休息不足有關。

外油內乾，恐是虛火陰液不足

夏天許多人最困擾的膚況，就是「外油內乾」，臉上看起來油亮，摸起來卻粗糙，洗完臉又乾又繃，甚至脫皮、刺癢。莊可鈞表示，熬夜最容易耗傷「陰液」，陰液不足時，皮膚失去滋潤，就容易出現乾燥、脫皮、緊繃感；但身體又可能因虛火上升，反而分泌更多油脂，形成外油內乾的狀態。

中醫子午流注理論認為，晚上11點至凌晨1點是膽經運行時間，凌晨1點至3點則是肝經運行時間；如果這段時間仍未入睡，肝膽修復功能容易受到影響，因此夏季想穩定膚況，最理想的作息是盡量在晚上11點前入睡。

莊可鈞提醒，很多人花大錢做醫美、買保養品，卻每天熬夜，效果往往有限；如果內在修復時間不足，皮膚自然難以維持穩定。建議先調整睡眠與作息，讓肝血陰液得到充分休養，再搭配日常飲食與生活習慣改善，才能真正提升肌膚抵抗力與穩定度，讓膚質逐漸回到健康平衡的狀態。