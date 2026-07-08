中華民國藥師公會全聯會理事長林憶君：藥師在的地方 就是安心的所在

本文摘自<常春月刊>520期

企劃／李政純 文／鍾碧芳 攝影／許宏偉、王薇宇

林憶君是現任中華民國藥師公會全國聯合會理事長，也是花蓮縣藥師公會前任理事長、第11屆不分區立法委員；在花蓮軍醫院及社區藥局待了30多年，也走遍花蓮13個鄉鎮，深入原住民部落做用藥安全宣導。她曾是0206地震後第一時間挺身組織義工的行動者，也曾在疫情最緊繃的夜晚，領著藥師穿上小蜜蜂背心翻山越嶺送藥。是什麼動力支撐她走到現在？

飛往遠方的心，降落在花蓮

林憶君是台南人，也是家中獨生女。畢業後考上藥師執照，在台南工作了幾年，始終覺得少了一點什麼。她指出，自己剛考上藥師時，曾經想參與國際醫療團，到西非等醫療落後地區服務，那時就經常從新聞中看見西非孩子赤著腳、缺乏醫療資源與基本照護，心裡總覺得，既然學了醫藥，應該能做得更多。

可惜，那個年代，海外醫療團沒有藥師的名額編制，「只有牙醫、護士，沒有藥師的位置。」她笑著回憶，後來又有一次前往馬其頓的機會，最後也因為「只要男生，不要女生」的條件限制，再次與異地的緣份擦肩而過。就這樣，轉而選擇了另一個「遠方」：花蓮國軍醫院。

民國86年，林憶君隻身來到東部，其實當時家人並不贊成，認為東部距離家太遠，生活條件也不像西部方便。但她從小就很有想法，一旦決定了方向，不太容易改變。

緣分就是這麼奇妙，原本只打算在花蓮國軍醫院工作幾年，最後卻因為成家而留下，她笑說：「因為花蓮的土太黏了」，而這一待就是30多年。

走遍13鄉鎮，藥師走進偏鄉的日子

從國軍醫院轉向社區藥局之後，林憶君開始真正接觸民眾的生活，也開始對公共事務產生興趣，更愈加感受到，很多問題不只是生病、吃藥而已，而是生活習慣、家庭照顧與醫療資源分布所累積出來的結果。在擔任花蓮縣藥師公會理事長那段時間，她親自走遍花蓮13鄉鎮，是因為想知道：「偏鄉真正缺少的是什麼？」

花蓮地形狹長，南北綿延100公里，從最北端的新城到最南端的富里，山海之間夾著大大小小的部落聚落。「很多問題不只是醫療資源不足，而是缺乏健康觀念與穩定照顧。」

她觀察，在偏鄉部落裡的孩子，幾乎都是隔代教養，阿公阿嬤不懂用藥安全，孩子生病了，就直接拿家裡剩下的藥給孩子吃；感冒藥、止痛藥、退燒藥混著服用的情況並不少見。「一天吃兩次，應該吃幾顆，什麼不能混著吃……這些最基本的觀念，根本沒有。」

於是，她用一場又一場的用藥安全宣導，從最基本的衛教開始教起，像是藥品該如何保存、藥不能混著吃、一天該吃幾次等等。慢慢地，便越來越能確定，社區藥師真正重要的地方，其實是「貼近」。「貼近居民的生活，才能貼近地方的真正需求。」

在上任花蓮縣藥師公會理事長的第一天，林憶君就遇上了花蓮有史以來最嚴重的0206大地震。

當時，許多居民為了避難，倉促撤離家園；到了收容中心後，才發現什麼都沒帶，藥、健保卡、病歷，全部留在廢墟裡。「那時候我立刻成立醫療團，進駐收容中心。」她帶著藥師們進駐臨時安置中心，一邊協助調劑、一邊請藥師們確認居民的用藥需求。

那一盞燈，在部落深處等著藥師

後來，新冠疫情來了，「送藥到府」成了另一道難題。

花蓮一百公里的縱谷，有海岸線、有山線，部落的地址常常不是門牌，而是「走到那棵大樹旁邊轉進去……」面對這道難題，林憶君把花蓮分成北、中、南三段，每段安排藥師就近送藥，以分散並降低藥師們的工作負擔。

即便如此，藥師們還是常常需要到晚上9點診所或藥局下班後才能外出送藥。部落偏遠，找不到地址時，只好找警察求助；又或者是開車到山路盡頭，才發現路太窄，只好騎摩托車繼續前進。「我常接到藥師家屬的電話，問老公怎麼還沒回家？」她說：「其實我心裡也很焦慮。」

有藥師曾跟她分享一段感人的事：深夜抵達偏遠部落，四周一片漆黑，只有遠處一盞燈亮著。藥師往那個方向走，雖然聲音可以傳達，但距離卻比預想中遠了許多。等藥師終於把藥送到那位等待中的病患手上，對方說了一句：「藥師，真的很感謝你。」

「病人在害怕、在擔心身體的時候，沒有藥，他是睡不好的；藥師把藥送到他手上，是一份安心。」林憶君說。

為了感謝這一群深夜奔波的「送藥蜜蜂」，林憶君的老友、也是知名漫畫家蕭言中，特地幫這群藥師們畫了一個穿著小蜜蜂背心的形象。這個背心除了有感謝之意外，還能當作辨識標誌。後來，藥師只要晚上出門送藥，穿上背心，就不會再被警察攔下來盤查了。「因為曾有一個藥師說自己長得太像壞人，以至於經常在夜晚的路上被警察攔查。」林憶君笑著說。

從地方到全國，把第一線的故事帶進制度裡

除了地震救災、疫情送藥之外，林憶君還帶著藥師走進了「無醫村」。那是連診所都沒有的地方，她和醫師團隊組成跨專業的義診隊伍，分頭進駐，把常規醫療根本無法進入的角落，一個一個的補起來。「偏鄉和都市本來就是不一樣的形態，你不去，根本不會知道他們缺的是什麼。」

也是這些在花蓮扎扎實實的資歷，她後來被受邀擔任全聯會副秘書長。在擔任副秘書長期間，工作的重心從地方動員延伸到全國層級，包括對外交流、會務協調等，但還有一件令她在意的事，亦即要讓全聯會有個地方可以接待外賓、開會議事。「以前大家來全聯會，我們沒有地方接待人家。要開會，還要跑出去找場地。」疫情期間，全聯會終於把握機緣，將同棟樓的6樓買下，由她一手主導裝潢規劃，改造成可以開會、接待、也能讓各地藥師來台北時感受到歸屬感的空間。「我希望大家來這裡，就像回到一個大家庭。」

如今，她擔任全國藥師公會最高的位置，提起自己最想做的事情一直沒有變：「把偏鄉的經驗、第一線藥師的故事，帶進制度和政策，讓藥師的專業被看到。」

談起醫藥分業，她則認為：「醫療是一個團隊，每個人發揮專業，互相信任、彼此尊重，以病人的安全為共同目標。」醫師診療、藥師把關用藥、衛教民眾正確服藥，缺一不可。

「處方箋應該像國外一樣，下放給社區藥局。」她說，「台灣藥局的密度高，是最貼近民眾的地方，可及性最好。」這是她在任內最想推動的事情之一。正如同她的團隊口號：「藥師在的地方，就是安心的所在。」就是她最大的願景與目標。

泡澡、看貓咪，天秤座的小確幸哲學

問及工作繁忙之餘，要如何照顧自己的健康？林憶君笑著報上一張清單：每天早上一杯溫開水，固定吃紅參補氣，Omega-3不間斷。「以前壓力最大的時候，我幾乎每天泡澡。」她說，泡澡簡單，但真的很有用。

至於運動？她坦承：「有時候真的很忙，恨不得把運動的時間拿來睡覺。」不過最近開始慢慢有在運動了。身為天秤座的她，向來樂觀、也容易轉念，「壓力再大，找個能讓自己開心的小東西，心情就不一樣了。」的確，責任心強的她，常常給自己壓力，「但我也一直在告訴自己，其實60分也可以啊，為什麼要每件事都要100分？」這個問題，她問了自己很多年，至今仍未完全放下，但她已經學會在問完之後，轉個念，繼續往前走。

訪談最後，她強調，任內最想做的事，是讓藥師的角色被真正看見、被尊重、並且要有合理的制度與給付。不光是要讓民眾認識用藥安全，也不會因為地理、貧窮、制度的空隙，而有任何的落差。

28年前，那個不顧家人反對、隻身來到花蓮的台南女孩，如今成了守護全台灣藥師專業與民眾用藥安全的掌舵者。而那個從西非夢起始、在花蓮落地生根的初心：「用自己的專業去幫助需要的人」始終沒有改變過。