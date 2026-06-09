中醫師揭3種面相恐藏心血管疾病風險！按摩穴位+喝茶飲可預防

本文摘自<常春月刊>519期

心血管疾病長年高居國人十大死因前幾名，許多人平時沒有明顯症狀，直到胸悶、胸痛，甚至心肌梗塞發作才驚覺問題嚴重。其實，心血管問題往往不是一夕之間形成，而是長期壓力、作息失衡、飲食過油、高血脂與慢性發炎日積月累的結果。

中醫師黃千瑞提醒，除了血壓、膽固醇數值之外，身體其實早已透過睡眠、情緒、疲勞感甚至「氣色」發出警訊，只是多數人容易忽略；想養好「心」，除了規律作息、飲食控制之外，也可透過穴位按摩與中藥茶飲，幫助穩定身心與促進循環。

中醫談的「心」，不只是心臟而已

黃千瑞指出，中醫古籍《黃帝內經》提到：「心者，君主之官，神明出焉。」在中醫理論中，「心」不只是單純負責血液循環的器官，更被視為人體運作的核心，與精神意識、情緒調節、睡眠品質及整體臟腑協調密切相關。舉例來說，當一個人長期壓力大、情緒緊繃、思慮過度或睡眠失衡時，中醫認為都可能影響「心神」穩定，進一步出現心悸、胸悶、失眠、焦躁，甚至血壓波動等問題。

而從現代醫學角度來看，心臟除了負責將血液輸送到全身，也與自律神經系統密不可分。當人體長期處於高壓、焦慮或睡眠不足狀態時，交感神經會持續活化，使心跳加快、血壓升高、血管收縮，增加心血管負擔；若長期累積，更可能提高動脈硬化、心律不整、心肌梗塞等風險。

黃千瑞說明，這也顯示中西醫雖然理論架構不同，但對於「情緒與壓力會影響心臟健康」的觀點其實不謀而合。現代人往往只關注膽固醇、血壓等數值，卻忽略情緒壓力與生活節奏對心血管的長期影響。所以真正的養心，不只是保養心臟本身，更包括讓情緒穩定、睡眠充足、壓力獲得適當釋放，才能讓身體維持平衡狀態。

「懸針紋」、「冠心溝」和心血管有關？

黃千瑞進一步說明，坊間流傳，有些面相特徵可能與心血管風險有關，例如：

1.印堂出現深刻直紋的「懸針紋」

2.鼻樑根部細紋的「山根橫紋」

3.耳垂斜向皺摺的「冠心溝」

其中，「冠心溝」在西醫又被稱為「Frank’s sign」，過去研究曾發現，出現耳垂斜紋的人，缺血性心臟病與中風風險相對較高。

不過，」黃千瑞也提醒，這些外觀特徵只能作為觀察參考，並不能直接等同疾病診斷。臨床上仍需搭配胸悶、心悸、呼吸喘、血壓、血脂與血糖等整體評估。

胸悶胸痛，中醫稱為「胸痹」

中醫將心絞痛、胸悶、心肌梗塞等症狀，歸類於「胸痹」、「心痛」範疇。當氣血循環不佳、血瘀阻塞時，就可能出現胸口悶痛、肩背痠痛、呼吸不順等情況。

臨床上，中醫可能會依個人體質使用丹參、三七、紅花等藥材，幫助活血化瘀與促進循環。不過，中藥仍需由專業中醫師評估開立，不建議自行購買服用。

按摩2穴位，幫助放鬆與養心

黃千瑞建議，平時可透過簡單穴位按摩，幫助放鬆情緒與穩定心神。

1.神門穴

位置：手腕內側橫紋、小指側凹陷處。

功效：安神、幫助睡眠、舒緩焦慮。

2.內關穴

位置：手腕橫紋往上約三指寬、兩條筋中間。

功效：改善心悸、胸悶、緩解壓力。

每次可按壓約3至5分鐘，以有痠脹感為宜。

飲用生脈飲，有助養心補氣

黃千瑞表示，除了穴位按摩，中醫也常使用「生脈飲」作為日常保養茶飲。生脈飲由人參、麥門冬、五味子組成，具有補氣、生津、養陰效果，常用於疲倦、氣短、心悸與壓力大的人。

生脈飲簡易配方

人參（或西洋參）10克

麥門冬6克

五味子4克

加入約600至1000c.c.水煮15至20分鐘即可。

不過，黃千瑞提醒，若有感冒、發燒、腹瀉或特殊慢性病者，仍應先諮詢醫師後再飲用。

養心關鍵仍是生活習慣

黃千瑞提醒，真正保護心血管，關鍵仍在於長期生活型態管理，而不是等到胸痛、心肌梗塞發作後才開始重視；保護心血管要從日常做起，包括：少油、少鹽、少糖，避免熬夜、養成規律運動，還要控制三高並且穩定情緒與壓力。

若經常出現胸悶、心悸、喘不過氣、頭暈、胸口壓迫感，或是明明沒有做什麼事卻異常疲倦、體力明顯變差，就要提高警覺，千萬別以為只是太累、睡不好、壓力大，或年紀到了體力退化，往往選擇自行休息或拖延就醫；事實上，這些都可能是心血管疾病、自律神經失調，甚至心律不整的早期警訊，建議盡早就醫檢查，別等到心血管疾病突然發作才後悔莫及。