沈玉琳生死關頭後覺醒 重新看見健康的重要

本文摘自<常春月刊>519期

文 李政純

在多數人眼中，幽默風趣的荒謬大師沈玉琳，總是帶著幽默、節奏明快、彷彿永遠有用不完的精力的形象；然而，當人生被迫按下暫停鍵，一切看似「理所當然的健康」，其實可能只是尚未被發現的隱憂。

這段從過勞到重病、再走向復原的歷程，不只是個人經驗而已，更像是一面鏡子，映照出現代人對健康的誤解與盲點。

以為自己很健康，其實是多數人的錯覺

在訪談過程中，沈玉琳坦言，發病前的自己，並不認為健康出了問題。

因為每年固定做高階健檢、定期抽血、飲食也還算均衡，甚至在發病前一年開始嘗試運動，例如流行的超慢跑；這樣的生活型態，其實在許多人眼中，已經算是養生的模範生了。

但問題正出在這裡——健康檢查正常，並不等於身體沒有警訊；他最早出現的症狀是「極度疲倦」；那種疲倦不是熬夜之後的疲累，也不是運動後的肌肉痠，而是一種提不起勁的狀態。這種極度疲倦沒有明確的原因，但卻會讓人連基本的活動，都會感到非常吃力，非常不合理的疲累。

然而，這樣的訊號卻被合理化了，「應該是工作太忙了」、「可能是自律神經失調」，或是「現代社會中，大家都很累」。但這正是現代人最常見的盲點：把異常當成日常，把警訊當成壓力。

疲倦背後，恐是致命疾病的開端

沈玉琳表示，直到某一天，他的疲累程度已經嚴重到無法行走，甚至連洗澡都困難，才緊急送醫；抽血的結果顯示，他罹患的是急性骨髓性白血病（AML）。

正常人的白血球約在3000～9000之間，而他的數值卻高達22萬，而且經過化驗後，這些白血球多為尚未成熟、沒有功能的「芽細胞」；這些異常細胞不僅無法對抗病菌，還會壓迫正常血球的生成。結果就是紅血球下降，導致嚴重的貧血，一般成年男性的血紅素是13 g/dL以上，沈玉琳的血紅素僅2.6g/dL，，這或許就是導致極度疲倦的原因之一；另外，血小板數量下降，導致易出血、瘀青；而免疫功能失常，會讓人容易被感染。

他的主治醫師甚至直言，如果再晚幾天來就醫，可能會在家中發生危及生命的事情。沈玉琳這樣的過程，提醒了大家一件事：有些疾病的早期症狀，其實非常不明顯，甚至與日常疲勞難以區分，而且症狀也因人而異。因此，千萬不易錯過身體發出的任何警訊。

為什麼總是錯過身體的求救訊號？

從醫學角度來看，像白血病這類疾病，初期症狀確實缺乏特異性，但更深層的原因，是「生活文化」。

尤其是現代社會，普遍存在幾個現象：

1.過度正常化疲勞

長工時、壓力大，使「累」變成一種常態，反而經常讓真正的異常被掩蓋住。

2.過度依賴檢查數據

健康檢查數據都正常，讓人產生安全感，但是，許多疾病的發展具有時間差，不一定能立即反映在數據上面。

3.忽略身體主觀感受

「沒事啦!」成為習慣性的反應，直到身體撐不住之後，才去面對。

住院七個月後的體悟：健康不是理所當然

長達七個月的住院治療，包含加護病房的經歷，讓沈玉琳對健康，有了完全不同的理解。這7個月來，最深刻的感受，不只是身體的不適，而是尊嚴的放下與感受到生命的脆弱。

從插尿管、包尿布，到完全依賴醫護人員照護，這些經歷讓人重新思考：什麼才是生命中真正重要的事情，過去拼命工作、賺錢，究竟是為了什麼？他坦言：「以前覺得賺錢最重要，但後來發現，沒有了健康，什麼都沒有意義。」

生病之後，真正該改變的是什麼？

出院後，沈玉琳做了幾個關鍵的調整，而這些也是多數人可以參考的健康原則：

1.作息規律化

從過去凌晨三、四點才睡覺，現在則調整為晚上10點多入睡，與家人同步作息；確實，睡眠是免疫力最重要的修復時間。

2.飲食回歸原型食物

減少吃加工食品，增加蔬果與天然食材以及原形食物的攝取；原型食物能夠降低身體的發炎反應，有助於維持代謝與免疫穩定。

3. 運動適度而非過度

選擇皮拉提斯等比較溫和的運動，避免劇烈負荷；因為過度運動反而可能造成免疫壓力，運動的關鍵在於持續，而非高強度。

4.建立長期健康觀

醫師提醒沈玉琳，即使有微量病灶，只要生活規律、免疫力穩定，仍然有機會控制住病情；確實，健康不是短期的衝刺，而是長期的健康管理。

免疫力：對抗疾病的真正關鍵

沈玉琳指出，他的這段生病經歷，也再次強調一個觀念：醫療可以治療疾病，但真正長期對抗疾病的，是自己的免疫系統。

免疫力受到多種因素影響，包括：睡眠品質、壓力狀態、飲食結構，以及身體活動量；這些看似都是基本的生活習慣，其實正是決定健康走向的核心。

一句最值得記住的健康提醒

如果要用一句話總結這段歷程，沈玉琳給大家的建議是：「就算生病，也不要把自己當病人。」這不是否認自己生病了，而是一種心理狀態；保持正常生活的心態、維持對未來的期待，反而有助於身體的恢復，因為心理與生理，從來都分不開的。

荒謬大師沈玉琳的生命故事的價值，不只是一個白血病的個案，而是在提醒每一個人：疲倦不一定只是累，健檢正常不代表完全健康，忙碌更不應嘎成為忽略身體的理由。

更值得關注的是，在還能選擇的時候，先停下來照顧自己，遠比被迫停下來更重要。