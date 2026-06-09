吃不多卻變胖？研究揭這類食物變「省電體質」脂肪更容易囤積

本文摘自<常春月刊>519期

文 丁馬

明明吃得不多，體重卻還是不斷上升？這種困擾可能不是錯覺。最新研究指出，體重增加不只與熱量攝取有關，身體「消耗能量的能力」同樣是關鍵因素。當飲食長期偏向特定類型，身體甚至可能進入類似「省電模式」，讓熱量更難被燃燒，反而更容易轉化為脂肪儲存。

這項刊登於《分子營養與食品研究（Molecular Nutrition & Food Research）》的報告，是由日本大阪公立大學團隊進行，主要是想透過動物實驗深入探討飲食偏好與代謝之間的關聯。

結果發現，即使在總熱量攝取沒有增加的情況下，當小鼠長期偏好小麥粉、米製品等碳水化合物來源時，體脂肪與體重仍明顯上升。

研究進一步透過呼吸代謝分析發現，這類飲食模式會降低能量消耗效率，身體在不知不覺中減少熱量燃燒，就像是將身體運作模式切換為「節能狀態」，導致原本應該被消耗的能量，更容易累積為脂肪。這也顛覆了過去「只要少吃就能瘦」的單一觀念。

此外，研究還觀察到，長期偏好高碳水飲食與肝臟脂肪堆積增加、血中脂肪酸變化有關，顯示其影響不僅止於體重，更可能牽動整體代謝健康。

不過所幸值得注意的是，當實驗中調整飲食結構、降低對單一碳水來源的依賴後，相關代謝異常情況也出現改善。

然而專家也提醒，這項研究目前仍屬動物實驗階段，人體是否會出現完全相同的反應，仍需更多臨床研究驗證。畢竟人體代謝受到基因、運動習慣與整體生活型態等多重因素影響。