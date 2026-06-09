台灣已進入高齡社會 長照已成日常 照顧者常忽略的崩潰警訊

本文摘自<常春月刊>519期

文 畢翠絲

在高齡化社會裡，長期照顧已經成為許多家庭共同面對的課題。從失智長輩、中風患者，到慢性疾病或精神疾病患者，照顧往往不是幾天、幾週，而是數月甚至數年。許多人在成為照顧者前未曾準備過，等到走進這個角色，才發現自己承受的不只是體力上的疲憊，更是情緒、經濟、人際與家庭關係的多重壓力。

臺北醫學大學附設醫院精神科主治醫師李信謙表示，不論是急性疾病或慢性疾病的照顧者，出現睡眠障礙、焦慮、憂鬱等身心困擾的比例，明顯高於一般人。尤其慢性疾病的照顧，由於時間長、變數多，更容易讓人陷入長期耗竭而不自知。

照顧者最常出現的3大警訊

照顧者的崩潰，往往不是突然發生，而是長時間累積出來的結果。

第一個警訊：是睡眠品質下降。有些照顧者因為要半夜起來協助翻身、如廁、服藥，長期睡眠中斷；有些人則是即使有時間睡，也因為擔心病況、擔心明天，腦袋停不下來，出現難以入睡、淺眠、多夢等狀況。

第二個警訊：是情緒耗損與焦慮增加。照顧過程中，病況變化、醫療決策、家庭分工，甚至與外籍看護的溝通，都可能成為壓力來源。有些人會變得容易煩躁、易怒，甚至開始對被照顧者產生連自己也無法接受的負面情緒。

第三個警訊：是身體異常疲累。不少照顧者形容：「覺得整個人提不起勁。」原本能應付的家務、工作、人際互動，開始變得吃力，甚至連基本生活都被影響。

如果這些情況只是短暫出現，也許還在可調節範圍；但若持續數週以上，而且已經影響生活功能，就需要特別留意。

哪些人容易成為高風險照顧者？

並不是每位照顧者都會走到崩潰的情境，但臨床上確實有幾類人風險較高。

❶本身就有失眠、焦慮或憂鬱病史的人，在面對照顧壓力時，容易讓舊有症狀加重。

❷如果照顧者同時背負經濟壓力，例如工作收入中斷、醫療費用增加、家庭開銷加重，也容易使壓力倍增。

❸被照顧者病況若較複雜，例如失智、精神疾病、情緒行為問題較多，照顧的負荷也會更高。

❹還有一個非常重要的因素，是缺乏幫手。當照顧工作長期只由一個人獨自承擔，沒有其他家人輪替，也沒有外部支持系統，最終導致身心耗竭。

有些照顧者看起來最可靠、最堅強，卻往往也是最危險的一群。他們心裡常有一個信念：「這是我的責任，我一定要扛起來。」甚至認為：「對方都病了，我怎麼可以先倒下？」

這種過度責任感，表面上是愛與付出，實際上卻可能讓照顧者忽略自己的極限。他們不願求助、不願休息，也不願承認自己累了；久而久之，情緒會開始失控，甚至產生絕望感。

在極端案例中，例如產後憂鬱的母親，或長期獨自照顧重症家人的照顧者，有時會出現「如果我不在了，誰來照顧他？」當這種絕望思考出現，進一步衍生傷害自己或被照顧者的危險念頭，最終導致過勞、情緒失控，甚至產生想「一起離開」的極端想法。

當照顧者開始出現持續性的憂鬱、強烈焦慮、負面念頭，甚至產生傷害念頭時，都應盡快尋求專業協助。

當照顧變成憤怒，不是不孝，而是已經過勞

李信謙診間曾收治一位60歲的女性，照顧近90歲的父親。父親已有看護協助，但女兒對所有照護細節都不放心，從飲食、睡眠到服藥，每件事都要親自確認。

三個多月後，父親病況已逐漸穩定，女兒的焦慮卻越來越嚴重，每次陪診都提出大量疑問，甚至在診間哭了出來。進一步了解，她坦承自己最近每次看到父親，就莫名感到很生氣，甚至腦中出現「把他掐死」的念頭，事後又感到強烈的罪惡感。

經過評估，發現她已出現輕度憂鬱症狀，睡眠品質下降，自己的家庭生活也幾乎停擺，引起先生的不諒解與抗議。經醫療團隊協助召開家庭會議，讓其他兄弟姊妹分擔照顧工作，同時安排短期休息與藥物治療。幾週後，情緒逐漸穩定，也開始信任其他人的照顧方式。

臨床上還有另一類照顧者，更容易被忽略。有些人其實從一開始就不願意承擔照顧角色，卻因家庭倫理、傳統價值或性別期待，不敢拒絕。

亞洲未婚女性，常成為主要照顧者

特別在亞洲家庭裡，未婚女性經常被默認為主要照顧者。有人為了照顧中風的父親，長期放棄自己的工作與生活，害怕被貼上「不孝」的標籤，即使感到不舒服，也不敢說出口。久而久之，這種壓抑不只消耗體力，更可能讓人陷入情緒低落、自我價值感下降，甚至對家人產生愧疚與怨懟的複雜情緒，但卻選擇隱忍。

解決之道唯有把壓力說出來！透過家庭會議、社工介入、長照資源或外籍看護安排，才能讓陷入絕望的照顧者獲得喘息空間，重新找回生活的平衡。

面對失智長輩，不能靠硬撐

失智症照顧是許多家庭最辛苦的一環。與身體疾病不同，失智長輩常伴隨重複問話、情緒激動、作息顛倒、拒絕配合，甚至出現攻擊行為或性言行，讓家屬措手不及。

很多照顧者一開始以為只是「記性不好」，直到真正面對，才發現照顧難度遠超過預期。

李信謙提醒，面對失智照護，至少要做到兩件事：

❶建立正確的疾病認知：透過醫療團隊、基金會、協會課程，學習基本照護技巧與疾病變化，避免因誤解病人的行為而產生衝突。

❷建立支持系統：包括病友團體、家屬支持團體、社工資源、喘息服務等，是防止主要照顧者身心崩潰、陷入照顧憂鬱的關鍵。

照顧者可透過以下具體管道進行配置：

1.失智症共同照護中心：由各大醫院設立，提供一條龍的確診、轉介及疾病進展預期性指導。

2.失智社區服務據點：深入鄰里，開設免費的照顧技巧與非藥物治療（如懷舊、音樂治療）課程。

3.專業基金會平台：像是中華民國失智協會或天主教失智老人基金會，定期開辦照顧者核心技能訓練。

4.1966長照服務專線：經由衛福部長照專區評估後，提供居家照顧、日間照顧中心，以及能讓照顧者喘息的喘息服務。

5.家屬支持團體：透過跨家庭的經驗分享，讓照顧者獲得情感共鳴與實務排解技巧，減輕孤立感。

6.經濟與法律保障：可向醫院社工諮詢申請身心障礙證明、特別照顧津貼，或提前了解監護宣告等法律選擇權規劃。

照顧別人之前，要先照顧好自己

許多照顧者參加家屬支持團體後發現，原來不是只有自己遇到這些問題，也不是只有自己會累、會生氣、會想逃，這種被理解的感覺能帶來療癒。

很多照顧者最大的困境，不是沒有資源，而是「過不了自己那一關」。他們習慣把所有責任扛在自己身上，認為求助代表軟弱，休息代表失職。事實是，真正能長久照顧下去的人，往往不是最能撐的人，而是最懂得求援的人。

當家中有人需要長照時，每個家庭成員都應該參與，而不是把責任默默落在某一個人身上。適度分工、善用長照資源、尋求專業支持，不是逃避責任，而是讓照顧可以走得更長、更穩。唯有照顧者先被照顧，身心保有力量，才可能持續陪伴家人走過漫漫長路。

照顧從來不是犧牲自己，而是在陪伴別人的同時，也記得把自己照顧好。