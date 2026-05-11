糖尿病老藥新發現！二甲雙胍可降低黃斑部病變風險

本文摘自<常春月刊>518期

文 丁馬

在糖尿病治療中廣泛使用的老藥，可能意外帶來「護眼」效果。英國最新研究指出，常見降血糖藥物二甲雙胍（Metformin），與降低中度老年性黃斑部病變的發生風險顯著相關，為目前缺乏有效治療的眼疾帶來新希望。

這項刊登於《Ophthalmology（眼科學）》的研究，由利物浦大學團隊進行，追蹤約2000名參與糖尿病視網膜篩檢的患者，並在5年間持續透過眼底攝影觀察視網膜變化。研究人員直接分析影像中黃斑部病變的進展，而非依賴診斷碼或保險資料，使結果更具臨床參考價值。

結果顯示，持續使用二甲雙胍的患者，罹患中度黃斑部病變的機率明顯較低，風險約下降至未使用者的六成左右。這也支持過去學界對該藥可能具備視網膜保護作用的推測。

老年性黃斑部病變主要影響視網膜中央區域，是導致50歲以上族群視力退化的重要原因之一。由於疾病進程緩慢且治療選項有限，預防與延緩惡化成為關鍵策略。

研究主持醫師指出，這項發現為舊藥新用提供重要線索，但仍需進一步隨機臨床試驗，才能確認二甲雙胍是否能正式用於治療或預防黃斑部病變。但這項研究凸顯代謝疾病與眼部健康的密切關聯，也為未來跨領域治療策略開啟新的可能性。