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一放假就生病？身體撐太久的警訊

聯合新聞網／ 常春月刊
一放假就生病稱為「休閒病」，與壓力解除後的身心反彈有關。工作期間壓力荷爾蒙升高，暫時壓抑免疫反應；放假後荷爾蒙下降，免疫系統反彈，容易出現頭痛、疲倦、感冒等症狀。圖／AI生成
一放假就生病稱為「休閒病」，與壓力解除後的身心反彈有關。工作期間壓力荷爾蒙升高，暫時壓抑免疫反應；放假後荷爾蒙下降，免疫系統反彈，容易出現頭痛、疲倦、感冒等症狀。圖／AI生成

本文摘自<常春月刊>518期

文 李政純

一放假就生病稱為「休閒病」，與壓力解除後的身心反彈有關。工作期間壓力荷爾蒙升高，暫時壓抑免疫反應；放假後荷爾蒙下降，免疫系統反彈，容易出現頭痛、疲倦、感冒等症狀。常見於高壓、完美主義族群。改善關鍵在於平時分散壓力、維持規律作息，而非只在假期補眠或放鬆。

不少人都有這樣的經驗：平時工作再忙、再累都撐得住，一到假日或放長假，卻突然頭痛、疲倦，甚至像感冒一樣全身不舒服；其實，這並不是巧合，而是一種被稱為「休閒病」的身心現象。

什麼是「休閒病」?

健康基金會健康指數召集人、精神科醫師楊聰財教授指出，所謂「休閒病」，是指人在高壓狀態下身體暫時沒有症狀，但一旦進入放鬆狀態，反而出現不適。研究發現，約有3%～5%的上班族會有這種「一放假就生病」的規律現象。

從生理角度來看，人在工作壓力大時，體內的腎上腺素與皮質醇會上升，使身體維持在「戰或逃」狀態，同時也會暫時壓抑免疫系統；當假期來臨，壓力荷爾蒙快速下降，免疫系統反而出現反彈，潛伏的發炎或病毒就可能趁機發作。

除了生理機制，心理因素也扮演關鍵角色。臨床觀察發現，完美主義、高責任感、對自己要求高的人，更容易出現休閒病。這類型的人平時習慣壓抑疲勞與不適，直到放假才「允許自己生病」。

作息改變也是原因之一

另外，假期作息改變也是原因之一。熬夜、睡過頭、飲食不正常或飲酒增加，都可能讓身體一時無法適應，進而出現頭痛、腸胃不適、睡眠混亂等症狀。

值得注意的是，有些人其實不習慣放鬆，一旦停下來，反而出現焦慮、空虛感，甚至讓壓力情緒以身體症狀的形式表現出來。

常見的休閒病症狀包括頭痛、極度疲勞、感冒樣不適、肌肉痠痛、腸胃問題，以及情緒低落與失眠等，嚴重時甚至會影響整個假期品質。

做好壓力管理很重要

楊聰財提醒，「一放假就生病」並不代表免疫力差，而是長期壓力累積後的調節失衡。想要改善，關鍵在於平時就要做好壓力管理，而不是等到放假才補休。

建議民眾在假期前幾天就逐步放慢節奏，避免工作強度突然中斷，同時維持規律作息、適度運動，並學習放鬆技巧，如深呼吸、伸展或冥想，都有助於穩定自律神經。

做好壓力管理也強調，真正的健康，不只是能夠長時間工作，更重要的是能夠在日常生活中找到平衡，讓身心都有適當的休息空間，才能避免身體用「生病」來提醒你該停下來了。

FAQ

Q1：什麼是休閒病？

A：指平時忙碌無症狀，一放假反而出現身體不適的現象。

Q2：為什麼放假才生病？

A：壓力荷爾蒙下降、免疫系統反彈，加上作息改變所致。

Q3：哪些人容易發生？

A：高壓工作者、完美主義、責任感強、長期過勞者。

Q4：常見症狀有哪些？

A：頭痛、疲勞、感冒、腸胃不適、失眠、情緒低落。

Q5：如何預防？

A：平時分散壓力、規律作息、適度運動，避免假日作息大亂。

常春月刊

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