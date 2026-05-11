臺北醫院院長鄭舜平 從偏鄉到都會 用行醫的心守護每個人

本文摘自<常春月刊>518期

文／鍾碧芳 攝影／許宏偉

走進衛生福利部臺北醫院，空間明亮、動線簡潔，連空氣都少了那份令人卻步的藥水味。幾年前仍是另一番景象的這裡，如今在鄭舜平院長的帶領下，正靜靜地寫下一頁公立醫院蛻變的故事。

院長辦公室裡，鄭舜平身形挺拔，說話帶著溫和而篤定的笑意；這位被院內同仁形容為「溫柔而堅定」的管理者，曾帶領偏鄉的旗山醫院轉型，如今來到臺北醫院已近六年，這段行醫歷程，也是一段不斷蛻變的旅程。

體弱孩子的外婆情，種下從醫的種子

鄭舜平是新竹人，從小被家人歸類為「體弱多病那一型」。外婆住在關西，年幼的他曾親眼見到長輩生病，卻說不清楚該怎麼辦；現在回想起來，那種無力感早已深深刻進記憶之中，「後來仔細想，其實他們並沒有獲得很好的照顧。」

也正是這份遺憾，成為他日後選擇走上醫學之路的伏筆。不過，從醫對他而言，早已不只是一種職業選擇，「後來就變成像是這輩子的人生志業。」說這句話時，他語氣平靜，卻帶著篤定。

畢業自陽明大學醫學系，之後取得臺灣大學醫療機構管理研究所學位，鄭舜平的資歷完整，歷經臺北榮總、基隆醫院、樂生療養院、旗山醫院、桃園醫院、衛福部主任秘書、中央疫情指揮中心行政組組長……。

他笑說，自大學畢業至擔任臺北醫院院長，已是自己第八個工作。「很多人覺得你好像很坎坷，但對我而言，這其實是一種歷練。」他認為，每一段經歷都讓自己看事情的面向更廣，在做決策時也能更全面。

最難忘的一課，是在偏鄉山路裡

在眾多經歷之中，讓鄭舜平印象最深的，是在旗山醫院擔任院長的那幾年。旗山地處偏遠，還需服務更深山的三個山地鄉與六龜，也就是八八風災最嚴重的地區之一。曾有位在六龜服務的修女說過一句話，至今難忘：「偏鄉居民生病，你是要看自己的命比較長，還是路比較長？」他微笑著回憶。

從桃源區到旗山，大約需要二個小時的車程，住在偏鄉的民眾，往往只能苦撐病痛，或冒著長途跋涉的風險前往醫院，那幾乎是一場與命運的賭注。也正是在那段時間，鄭舜平深刻體會偏鄉醫療的匱乏，進而決心從提升急重症能量著手。甚至在當時「長照服務」尚未普及的年代，他便已在六龜、桃源鄉、甲仙等地設置長照據點，親自走入山村照護慢性病患。《衛福部季刊》創刊號後來以「偏鄉醫院的曙光」為題，記錄旗山醫院的轉型，也成為他那段歲月最深刻的印記。

鄭舜平提及，在樂生療養院的經歷同樣難以忘懷。當年他以副院長身分，夾在和生病患者的文化保存訴求與捷運通車的城市需求之間，經歷一段充滿張力的溝通歷程。「很多事情並不是那麼絕對，在不斷溝通、理解彼此需求之後，往往能找到折衷的可能。」最終，重要古蹟得以保留，捷運也順利通車。在那一刻，他更確信：醫院管理，本質上就是一場持續溝通與落實執行的過程。

一個院長，守護的是整個區域

從臨床醫師轉型為管理者，鄭舜平提到曾有人對他說過一句深具啟發的話：「如果你是一位醫生，你照顧到的是診間裡的病人；但如果當院長，能帶領一間醫院，照顧到的，就會是這整個區域的人。」

這句話成為他走向管理工作的信念核心，帶著這個信念，他在2020年來到了臺北醫院。

五年多前，鄭舜平初踏進臺北醫院時，環境老舊昏暗，走廊貼滿雜亂的告示。如今，空間已煥然一新：明亮簡潔，候診區乾淨舒適，沒有濃厚的藥水味，讓人一踏進門，就感受到截然不同的氛圍。這不只是環境的改善，更是一間醫院體質的全面蛻變。

在硬體建設上，耗資約60億元的急重症醫療大樓正緊鑼密鼓地興建中，地下四層、地上十六層，目前已建至五層。未來完工後，將大幅擴充現行不敷使用的醫療空間，並新增正子電腦斷層、複合式手術房等高端醫療服務，使新莊地區逾43萬居民，能在地獲得完整急重症照護，不必再長途跨區就醫。在醫療能量的升級上，成果同樣可觀，目前醫院擁有345床急性病床、51床加護病床，佔床率長期超過九成三，是雙北地區少數沒有關病床的醫院。更重要的是，醫院已取得「重度級急救責任醫院」認定；這是醫學中心的必要條件，一般區域醫院達到中度即可，臺北醫院能達到重度，代表急重症收治能力已邁向另一個高度。

在醫療特色方面，院內設有完整的心臟科、神經科、婦產科、兒科、精神科、復健醫學等專科，並積極發展運動醫學中心，與學校合作提供運動員更專業的醫療資源；院內亦設有「國際醫療中心」，配置越南、印尼、菲律賓、日本等多語通譯人員，更取得「穆斯林友善醫院認證」，設有祈禱室與清潔設施，以全方位友善環境，服務多元文化背景的病患。

在軟實力能量上，醫院近年也獲獎連連。像是榮獲「幸福企業」金獎，這在醫院體系中實屬難得；永續發展方面，亦獲得行政院ESG最高榮譽國發會國家永續發展獎。同時連續兩年獲得永續報告書白金獎，將節能、減碳、無車日、蔬食日等理念落實為日常行動；同時，臺北醫院也是區域教學醫院，期許教學功能得以與臨床照護並進，盼能吸引更多優秀醫師投入。

「我們有從私立醫學中心來這裡擔任主治醫師的同仁，他發現這裡的效率甚至更高。」鄭舜平語氣篤定，也帶著自信；對一間雙北的公立醫院而言，能讓習慣大型私立醫學中心節奏的醫師說出這句話，或許才是五年多來最真實的成績單。

智慧醫療，讓每一位走進來的人都安心

臺北醫院的蛻變，不只看得見，也感受得到；而這背後，是一套從掛號、導引、診斷、照護，到用藥的完整智慧醫療鏈在默默支撐。

臺北醫院是全國第一家導入整合式創新醫療資訊系統（TnHIS）的部立醫院。院方籌備長達六個月，最終在一個晚上完成HIS系統的全面翻新切換，採用整合式跨平台拋轉中心匯集各系統資料，將HIS、NIS串接到院內各項數位應用，為整個智慧醫療的落地奠定了基礎。

在民眾就醫體驗上，更透過LINE建置掛號系統，支援語音語意輸入，讓長者與不熟悉操作的民眾也能輕鬆掛號；系統會主動提醒就診時間與慢箋領取，減少民眾的等候與奔波。踏進院內，也不必擔心迷路，有結合室內定位與擴增實境（AR）的導航App，如同院內版的Google地圖，一鍵箭頭指引，就能精準到達診間或檢查室。

院內在臨床管理上更廣布藍牙定位基站，透過醫療設備綁定藍牙發報器後可即時定位，護理人員執行儀器點班的時間從平均22分鐘縮短至約6.5分鐘，省下超過15分鐘的寶貴時間。醫材管理方面，臺北醫院更是全國第一家完成醫療器材單一識別系統（UDI）整合心導管生命徵象設備的醫院，讓心導管使用醫材依時間序完整記錄，大幅提升安全性與追蹤效率。

在病房照護上，病人穿戴藍牙生理量測設備，心率、血氧、體溫等數據即時匯入系統，異常時自動通報醫護；毫米波雷達偵測系統則無需穿戴裝置，即可遠端掌握病人呼吸與離床狀態。此外，數位床頭卡與智慧電子白板動態即時戰情系統，將醫療、護理、檢驗、藥劑等資訊整合為一，讓醫師、護理師、藥師、治療師各司其職、資訊共享，協作更有效率。

院內同時也部署了AI影像判讀系統，自動解讀X光與電腦斷層影像，輔助醫師辨識肉眼難察的微小病灶；智慧藥局導入AI調劑輔助系統，以電子紙標籤取代傳統貼紙，亮燈導引調劑，並自動串接病人用藥史，大幅降低調劑錯誤風險；院內環境亦設有AIoT空汙偵測系統，24小時連續監測PM2.5、二氧化碳、甲醛等指標，守護病人與醫護人員的呼吸環境。

這一切，都不是為了炫技，而是鄭舜平口中「以人為本」的具體實踐；讓每一位踏進醫院的人，都能感受到科技帶來的安心與便利。

「三心二力」的管理哲學

談到管理風格，鄭舜平笑說應該問同仁才準；不過同仁們都熟悉他反覆提及的一句口訣：「三心二力」。三心是用心、愛心、安心，要用心做好自己的事，用愛心對待病人，讓病人與家屬能安心就醫；二力則是溝通力與執行力。他認為，領導者在決策前必須充分溝通，一旦形成共識，就要堅定執行，讓看似簡單的改變，逐步鬆動公部門既有的僵化文化。

鄭舜平同時身兼台灣健康產業平衡計分卡管理協會理事長，在醫院管理中大力推行這套工具，強調在清楚溝通之後，必須徹底執行。過去醫院常出現「盡量做」文化；但他到任後，這三個字漸漸從會議室裡消失，取而代之的是：「什麼時候完成？用什麼方式？」每一項任務都必須有時間節點與責任歸屬，不留模糊空間。

「一開始大家會考驗院長的記憶。」他微微一笑，「後來就不考驗了，因為知道我大概都記得。」他舉例，過去一份行政公文在各單位間流轉，往往附帶一頁又一頁的書面意見；如今他要求相關單位三到四人坐下來面對面溝通，許多問題能當場解決。效率，也成為臺北醫院近年受到外界肯定的重要關鍵。

運動，是他給醫院的另一帖藥

身為復健科醫師，鄭舜平對「運動即良藥」的信念近乎虔誠。在他任內，臺北醫院不只服務病人，也關注員工的身體與心理健康；院內設有籃球、羽球、桌球、跑步、登山、瑜伽各種社團，甚至設有百萬健身房，員工刷卡即可進入，也提供運動補助；每逢院慶還辦運動競賽。這不只是福利政策，更有其管理邏輯，「當大家一起運動，不只身體更健康，跨科別之間的互動也會增加，凝聚力自然提升。」他說。

他自己也以身作則：每天盡可能選擇爬樓梯而非搭電梯，從一樓爬樓梯到八樓，並固定做核心肌群訓練，假日有空便游泳或爬山，週四偶爾會出現在桌球社與同仁切磋球技。飲食方面則盡量以原型食物為主。他認為，醫師的壓力往往來自對未知的焦慮，而化解之道是事前準備、規律運動，再加上一點生活的留白，「我會聽音樂，讓自己保留一點空白。」

在ESG的實踐上，他也將環保理念融入日常：每週一素食、每月至少一天無車日，甚至記錄每位員工的通勤方式，計算減少的碳排放量。「先嘗試一次，養成習慣之後，自然會持續下去。」

有溫度的專業，才是真正的醫者

採訪尾聲，當談到對後進醫師的期許時，鄭舜平停頓了一下，緩緩說道：「我希望培養出有專業、有溫度，而且有責任感的醫生。」他不要求學生要像過去那樣「完全無私、從早做到晚」，認為合理的休息是必要的，但更重要的是記得：「你面對的是一個人，是一條生命。」

鄭舜平曾連續四屆擔任帕拉林匹克中華代表隊隊醫，隨隊走過雅典、北京、倫敦、里約，見證身障運動員在逆境中仍努力追求卓越的生命力。那些經驗，也悄悄形塑了他對「全人醫療」的堅持：醫療不只是治病，更是理解疾病背後的那個人。

這或許正是鄭舜平的醫者本色：在人生的每一個階段，始終做著同一件事——盼望更多人，都能被好好照顧。