做對這些事 成功減脂肪

文 郭岳潭

減脂一定得餓肚子嗎？真正有效的關鍵在於正確理解與執行熱量赤字，而不是一味少吃，比起吃得少，吃得對更重要。蛋白質、碳水化合物與脂肪的比例，直接影響飽足感、肌肉保留與脂肪動員。而睡眠不足與長期壓力會干擾荷爾蒙平衡，讓脂肪更難燃燒；至於運動，有氧與重訓並非二選一，而是兩者互相搭配，才能在消耗脂肪的同時，維持代謝與線條，讓減脂走得長久又不復胖。

許多人在減重與復胖之間反覆循環，彷彿陷入一場難以逃脫的拉鋸戰。每次下定決心控制飲食、努力減脂，體重或許短暫下降；但往往維持不久後，食慾便強烈反撲，體重也迅速回升，讓不少人感到挫折與無力。

醫揭復胖真相，問題不在意志力

減脂卡關或不斷復胖，問題真的出在意志力不夠堅強嗎？國泰綜合醫院內分泌新陳代謝科主任、新竹國泰綜合醫院內分泌新陳代謝科兼任主治醫師黃莉棋指出，在減重門診中，最常聽到病人氣餒地說，「醫師，我是不是意志力太薄弱了？為什麼每次瘦下來沒多久，只要稍微恢復正常飲食，體重就立刻彈回來，甚至比以前更胖？」

黃莉棋表示，「減脂卡關與復胖的核心問題，從來都不是意志力」，而是從一開始就選擇了錯誤、需要極度依賴，才能撐下去的減重方式。

事實上，減重成效不佳的背後，可能還有更多被忽略的原因。黃莉棋提到，無論是極端斷食、過度嚴格的飲食控制、高強度運動計畫，甚至仰賴近年熱門的減重藥物，如GLP-1受體促效劑，也就是俗稱的「瘦瘦針」，「如果在減重過程中，沒有把飲食與運動真正內化成可長期維持的生活習慣；一旦停止外在介入，多數人最後仍會面臨復胖」。

黃莉棋進一步說明，若採取的減重方式本身就違反日常生活，必須靠忍耐、壓抑，甚至以近乎極端的方式逼自己執行，往往很難長久維持，一旦撐不下去、回到原本生活節奏，復胖通常就會隨之而來，差別只在幅度有多大而已。

靠「瘦瘦筆」變瘦，停藥後仍可能復胖

近年來，「瘦瘦針」在全球掀起一波減重熱潮。黃莉棋表示，這類藥物主要透過模擬腸泌素作用，達到延緩胃排空、抑制食慾的效果，讓使用者在進食量明顯下降的情況下，進一步達到減重目的。從研究結果來看，這類藥物的減重成效確實相當顯著，部分個案甚至可減去原本體重的20至25％。

不過，黃莉棋提醒，減重藥物效果再好，仍無法取代長期生活型態的調整。她指出，根據原廠藥廠的追蹤研究，病患停藥後，仍有超過一半的人會出現復胖情況；這項結果再次說明，沒有在減重過程中，建立可長可久的飲食與運動習慣，單靠外力介入，效果往往難以持續。

減重到底該怎麼做，才比較不容易失敗？黃莉棋強調，減重這件事，從來就不是靠短期少吃、多動，就能一勞永逸解決，真正關鍵的，仍是能否把減重方法轉化為日常生活的一部分，「當正確的飲食與生活方式真正內化成習慣，體重管理自然就不再那麼辛苦」。

熱量赤字就會瘦？別掉進「假性減脂」陷阱

在減肥觀念中，「熱量赤字」幾乎是最常被提到的關鍵原則。理論上，只要攝取的熱量低於身體消耗的熱量，人體就會動用儲存的脂肪作為能量來源，進而達到減重效果。

黃莉棋指出，不少人以為只要做到熱量赤字就一定能瘦，因此減重時並沒有調整飲食內容，只是單純把份量變少。像是原本愛吃鹹酥雞、炸薯條，甚至把炸物當正餐的人，開始減肥後，可能改成薯條只吃半份、雞排只吃半塊，看起來似乎有在「控制熱量」。

這樣的做法，確實可能讓總熱量下降，體重在初期也可能稍微減少，但是問題在於，吃進去的食物本質其實沒有改變。黃莉棋指出，以油炸食物、精緻澱粉為主的飲食，通常還伴隨蔬菜攝取不足，而不是真正健康的減脂。

黃莉棋提醒，如果減重只看熱量、不看食物內容與營養分配，短期內或許會有些效果，但很快就可能遇到停滯期。原因在於，身體缺乏足夠的蛋白質、膳食纖維與微量營養素來維持代謝，卻持續攝取過多油炸食物、精緻澱粉與高油高糖的組合，脂肪仍可能持續囤積在腹部，減重效果自然大打折扣。

不過，不少人對熱量赤字的理解過於簡化，認為「少吃就能瘦，不吃瘦更快」，於是出現各種極端節食方式。黃莉棋舉例，像是一天只吃一顆蘋果、餐餐水煮青菜，甚至長時間斷食；然而，過度壓抑飲食的做法，往往很難長久維持，也容易導致後續復胖。

減脂是減油、減糖，不是完全不碰

減脂一定要餓肚子才會瘦嗎？黃莉棋直言，「減脂其實不需要餓肚子」，減脂的核心是調整飲食結構，重點在於減油、減糖，而不是完全無油、無糖。事實上，脂肪與碳水化合物是維持正常生理運作的重要能量來源，無論是細胞運作、荷爾蒙合成，還是神經系統功能，都少不了這些營養素，並不是減肥的敵人。

過度節食，當心引發報復性暴食

不少人減重時，選擇極端方式，所有食物都要過水、完全不敢碰油，連米飯、麵類等澱粉也完全避免。

黃莉棋認為，挨餓減肥注定會失敗，當長時間攝取過少、身體處於高度飢餓狀態時，血糖會下降，可能出現低血糖情形，讓人出現頭暈、疲倦、情緒不穩等狀況，最後往往難以堅持。

當身體感受到嚴重飢餓時，大腦會啟動「飢荒警報」的保護機制，認為人體正處於食物匱乏的環境，因此會強烈驅動進食慾望，突然出現強烈食慾，導致一次吃下大量高熱量食物，正是許多減重失敗與復胖的關鍵原因之一。

不必精算卡路里，飲食「打八折」就好

不靠挨餓又要維持熱量赤字，該怎麼做？黃莉棋建議，可以用更簡單的方式調整飲食，例如把原本的食量「打八折或六折」。

舉例來說，如果平常中午會吃完整個排骨便當，可以透過每樣食物小幅減量，整體熱量自然就會下降，可以將飯量減半，排骨不要吃完，配菜的油水稍微瀝掉。這樣的方式，能讓身體仍有足夠的能量攝取，血糖也能維持穩定，不容易感到過度飢餓，同時也能慢慢累積熱量赤字。

減脂別節食，選對食物更重要

「選對食物比盲目節食更重要。」黃莉棋指出，許多人在減脂時會走向極端，把碳水化合物與脂肪視為禁忌，但其實減脂與減糖的重點，並不是完全排除澱粉，而是避開精緻澱粉。

所謂的精緻澱粉，是指經高度加工、纖維被去除的食物，例如：麵包、蛋糕、餅乾、白麵條，以及含糖飲料等，這類食物容易造成血糖波動，也較不利於體重控制，建議減少攝取。相對地，像是糙米、燕麥、地瓜、南瓜等富含膳食纖維的優質澱粉，仍是可以適量攝取。

吃得飽又不掉肌肉，「211餐盤」減脂法

對外食族與上班族來說，天天精算卡路里幾乎不可能。對此，黃莉棋建議，可以用「餐盤比例」取代繁瑣的熱量計算，其中最容易執行的方法，就是近年廣受推廣的「211餐盤」。

所謂「211」，指的是餐盤中三大類食物的比例分配：2份蔬菜、1份澱粉（全穀雜糧）、1份蛋白質（肉、魚、蛋、豆類）。舉例來說，如果蔬菜吃一碗，蛋白質與澱粉則各約半碗的份量。

黃莉棋強調，每餐都應包含這三大類食物，而且餐盤中比例最多的應該是蔬菜，而不是肉類，只要減重方式正確，人體最先減少的通常是脂肪，而不是肌肉。

透過身體組成分析可以發現，當體脂肪下降時，四肢肌肉比例往往會相對提升，身體線條也會更明顯，小腹也更容易變平坦。換句話說，只要方法正確，一般情況下，其實不太容易出現肌肉大量流失，甚至導致肌少症的情況。

黃莉棋提醒，採取極端節食或斷食方式，攝取熱量甚至低於身體維持基本運作所需的基礎代謝率，身體就可能開始分解肌肉中的蛋白質作為能量來源，當身體缺乏足夠的碳水化合物與脂肪可供利用時，就會被迫動用肌肉來產生能量。

這也意味著，如果減重過程過於激進，可能出現脂肪沒有減少太多，反而先流失肌肉的情況，當肌肉量下降，基礎代謝率也會跟著降低，長期下來不僅容易復胖，體態也可能變得鬆垮。

容易餓的人，可改為「221餐盤」

有些人食量較大，剛開始執行211餐盤時，可能會覺得澱粉量偏少、容易飢餓，遇到這種情況，黃莉棋建議，可以先採取較有彈性的「221餐盤」，也就是蔬菜2份、澱粉2份、蛋白質1份。

同時，再把整體食物份量稍微「打八折」，既能控制總熱量，又不至於餓肚子，也較不容易出現低血糖。

黃莉棋認為，餐盤減脂法的優點是簡單好執行，不必精確秤重或計算卡路里，外食時只要用目測原則即可，餐盤一半放蔬菜，約四分之一放蛋白質，如蒸魚、雞胸肉、豆腐等，剩下四分之一放主食，若能選擇糙米或五穀飯更佳。

減脂要做對運動，有氧運動燃脂效率高

在減脂過程中，運動該怎麼安排？黃莉棋指出，如果主要目標是減少體脂肪，其實有氧運動的燃脂效率，往往比單純做重量訓練更好。

黃莉棋解釋，重量訓練的主要功能是刺激並重建肌肉纖維，強項在於增加肌肉量、雕塑身形線條，同時也能提升骨質密度，雖然重訓同樣會消耗熱量、幫助減脂，但是單純從燃燒脂肪與熱量消耗效率來看，效果通常不如中等強度的有氧運動來得好。

臨床觀察發現，不少人長時間在健身房進行重訓，卻發現體脂下降速度不如預期，甚至越練越疲累，原因正是只專注於重訓，減脂速度往往會比較慢，需要花更長時間才看得到明顯效果。

「中等強度的有氧運動，燃脂效率佳。」黃莉棋舉例，常見的有氧運動，包括：慢跑、游泳、騎自行車、有氧舞蹈等，這類運動能在運動過程中維持較高的心跳率，約落在最大心跳率的60至80％，身體會透過氧氣參與能量代謝，並大量動用體內脂肪作為能量來源。

有氧搭配重訓，燃脂效果最好

想要燃脂效果更好，黃莉棋認為，最理想的方式是將有氧運動與重量訓練搭配進行，以達到更全面的效果。一般來說，可以把運動比例設定為「有氧為主、重訓為輔」，例如：2比1或1比1的比例，一周若安排三天運動，可以兩天進行快走、慢跑或騎車等有氧運動，再搭配一天深蹲、伏地挺身或器械重訓。

黃莉棋說，就像飲食需要均衡一樣，運動也要多元搭配。有氧運動有助於降低體脂，而重量訓練則能維持肌肉量與身體線條，兩者互相搭配，才能打造更健康且緊實的體態。

沒時間運動？融入生活也有效

對許多忙碌的上班族而言，最大的困難往往是「沒有時間運動」。對此，黃莉棋建議，不一定要到健身房才能增加活動量，可以把運動自然融入日常生活。

黃莉棋指出，醫學上有一個概念稱為「非運動性熱量消耗」，指的是日常生活中，除了正式運動之外所消耗的能量，例如：走路、爬樓梯或做家務等。

黃莉棋建議，每天如果能多增加15至30分鐘的走路時間，就能有效提升活動量與代謝，就算抽不出完整時間，也可以利用零碎空檔多動一點，像是多走10分鐘、爬幾層樓梯，累積起來一樣有效。

如何判斷活動量是否達到輕度有氧效果？黃莉棋表示，可以觀察心跳是否稍微加快、身體是否微微發熱或流汗。不過，即使沒有明顯流汗，只要身體有活動，就能消耗熱量，「重點在於維持規律活動，而不是久久才運動一次」。

睡不好、壓力大會變胖？影響其實有限

睡眠不足會變胖、工作壓力大真的會影響減脂成效？黃莉棋表示，睡眠與壓力確實會影響身體代謝，但其影響程度往往被過度放大。從整體減脂來看，真正關鍵的仍然是飲食與運動習慣。

黃莉棋指出，醫學研究已證實，長期睡眠不足與慢性壓力確實會對身體造成負面影響，當睡眠品質不佳時，壓力荷爾蒙皮質醇的分泌可能增加，會促使血糖上升，並傾向將能量轉為脂肪儲存在腹部，以備身體應對壓力。同時，長期壓力也可能讓身體處於慢性發炎狀態，進一步影響胰島素敏感度，使脂肪較不容易被分解。

減脂關鍵，仍是飲食與運動

不過，黃莉棋認為，睡眠與壓力對體重的影響，其實沒有許多人想像中那麼大。整體而言，這兩個因素大約只占一至兩成的影響，真正決定體脂變化的八至九成關鍵，仍然是日常的飲食與運動習慣。

黃莉棋提到，不少人認為自己是因為壓力而變胖，但是仔細觀察生活型態，往往是壓力帶來的連鎖反應，例如：用甜食紓壓、頻繁喝含糖飲料，或下班後長時間滑手機、缺乏活動量。真正導致脂肪堆積的，往往是不良的生活習慣，而不只是壓力荷爾蒙本身。

（圖片來源：motionelements）