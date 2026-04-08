國健署署長沈靜芬：小步慢跑大步向健康 用複利翻轉全民健康

本文摘自<常春月刊>517期

文／鍾碧芳 攝影／許宏偉

採訪當天，當沈靜芬走進會議室時，讓人不禁多看了幾眼。她比電視上清瘦許多，笑起來眼神卻很有力量；問起這個反差，她俏皮地解釋：「電視畫面會讓人看起來比較膨脹，加上鏡頭前不能太嚴肅，一笑，臉就顯得大了。」幾句話便輕鬆化解第一次見面的距離感，瞬間能感染新任署長身上少見的親和與自在。

去年八月，沈靜芬從國立成功大學附設醫院小兒感染科主任，北上接任衛生福利部國民健康署署長一職；從面對一個個稚嫩病童，到守護全臺兩千三百萬人的健康，視野與責任的跨幅之大，令人難以想像。

健康，是一輩子的「複利」

問起接任以來最想推動的核心政策，沈靜芬提及健康最切實的根本。「健康促進是全齡層的議題」她說，「但最終還是要回到生活型態。」

她觀察到一個普遍現象：許多國人在面對慢性病時，習慣歸因於基因、環境，卻忽略了最可以掌控的部分，那就是自己每天的飲食與身體活動。「我們沒有辦法改變基因，但生活型態是可以自我控制的。只要飲食均衡、身體活動足夠、不抽菸、節制飲酒，其實就能解決掉現代人七、八成的慢性疾病。」

然而，知道是一回事，做得到又是另一回事；如何讓民眾真正改變行為，才是推動健康促進最大的挑戰。沈靜芬提及對「習慣養成」的四個思考軸線：動機、環境、回饋、同儕的重要性。

「第一步是讓人有動機，就是提供正確資訊，要能意識到某些行為可能帶來的後果。」她說，現在網路上充斥著偽知識與假訊息；而國民健康署能提供有科學實證的官方資訊，就是為了讓民眾有一個可靠的知識來源。「光是知道還不夠，接下來還要推他一把。」

這個推力，靠的是環境。「好的環境比個人意志力還更重要。」她舉例，像是健康職場把樓梯間整理得乾淨明亮，自行車道與步道，讓運動變得自然而然等等，環境本身就在支持每個人能做出好的選擇，這樣一來，行為改變的難度就能大幅降低。

其次，當正確行為一旦展開，還需要回饋來幫助維持。目前國健署正在規劃推出「健康幣」機制，民眾只要完成健康行為，如走路超過七千步、接受癌症篩檢、打預防針等等，就能累積健康幣，用來兌換運動中心入場券等實質的獎勵。「我們要讓健康本身就是一個報酬，同時再額外給一個有形的獎勵，讓那個好的行為誘因，變得更具體且能持久。」

最後一塊拼圖，則是同儕。「你會發現，跑步的人常常會分享自己今天又跑了多少、累積了多少公里，那種氛圍會感染身邊的人。當覺得自己是個健康的人時，就會啟動下一個健康的行為。」沈靜芬形容這個過程有點像是銀行「複利」，不求一次到位，只要每天一點一滴，累積久了，就會有真正的改變。

生得少，更要顧得好

在提及近幾年臺灣的兩大人口挑戰：少子化與高齡化時，沈靜芬神情嚴肅了起來。

她坦言，晚婚、不婚、晚生的社會趨勢已成既定事實，尤其現在臺灣女性的主力生育年齡已從過去的25到30歲，逐漸移至30到35歲，高齡孕產婦比例明顯上升，妊娠風險也隨之增加。「我們一直在宣導適齡生育，但不是要給女性壓力，而是希望她們在生涯規劃裡，能提早把生育這件事也放進去一起思考，因為晚生，後面還有養育、照顧的漫長歲月。」

對於想生卻生不了的家庭，政府在去年底，已經將試管嬰兒補助升級至3.0版本，39歲以下申請者，最高可獲得15萬元補助，讓資源真正落在有需要的人身上。

「生得少，更要顧得好。」沈靜芬說，還必須要有一整套細緻的政策當後盾，像是產前提供14次產檢、3次超音波，加上多項篩檢；甚至在婦女產後，也新增兩次產後健康照護服務，以關注媽媽的生理恢復與心理健康；而嬰幼兒預防保健將於今年（115）從7次擴增為9次，更進一步加強副食品衛教與事故預防。更重要的，是2024年推出的「兒童發展篩檢服務」。

「以前都靠兒科醫師的個人判斷，現在我們有了一套標準化的工具，讓全國兒科醫師在每次執行兒童發展篩檢服務時，都能系統性地追蹤孩子的神經發展，如七坐八爬，走路、說話，有沒有跟上來了？」她說，發展遲緩愈是早期發現，就愈能把握黃金療育期，否則，隨著時間推移，與其他孩子的落差只會愈來愈大。「只要提早介入，很多孩子是追得上來的。」

讓長者在社區裡活得有尊嚴

針對高齡議題，沈靜芬提起了臺灣在國際舞台上一個少為人知的亮點：ICOPE（Integrated Care for Older People，長者內在能力評估）。這是世界衛生組織推廣的長者健康評估架構，而臺灣是全球唯一以國家層級全面推動的國家。

「你可以把它想成是老人的預防保健，就像兒童預防保健一樣。」她解釋，該評估涵蓋認知、情緒、行動、視力、聽力、營養六大面向，只要透過幾個簡單的問題與動作，就能初步篩出長者的潛在問題；發現有問題時，再轉介至適當的醫療或社會資源。「例如聽力不好，可轉介去看是不是要配助聽器；有憂鬱傾向，就鼓勵他多去社區據點參與活動。」

她特別強調，ICOPE的精神不在醫院篩檢出個案，而在社區如何介入，維持長者的內在能力。護理師、藥師都可以參與評估，目標是讓長者在熟悉的生活環境裡，就能受到關注與照顧。「很多問題是因為長者獨居在家，衰弱了卻沒有人發現。我們不能讓長者只是關在家裡，他必須參與社會。」這也是國民健康署近年積極倡導的「活力老化」真義：65歲，不是退出的年紀，而是以另一種方式，繼續在生命裡發光。

至於城鄉資源的落差，也是需要面對的挑戰，她認為，都市資源確實比較豐沛，但中央在政策制定後，也有授權地方政府因地制宜，並透過全國性的監測調查評估差距有沒有被弭平；若問題持續，就會針對特定地區做個別規劃，提供額外補助。「不是一刀切，是看著數據，哪裡有需要，就往哪裡去。」她強調。

跑步，是屬於自己的動態冥想

身兼臨床、研究與政務官身分，沈靜芬在忙碌之餘的運動養生方式，是以慢跑為主，「因為彈性最大，家裡有跑步機，社區有步道，有時間了就跑。」但她對跑步的詮釋，遠不只是體能鍛練。

「我覺得那是一種動態的冥想。」身為署長，她的腦袋裡常常需要同時想著很多事，有些念頭一時難以揮去。但在跑步的當下，喘著氣、踩著步伐，那些念頭就能塵埃落定。「跑完之後，很多本來卡住的事，反而變清晰了，有些東西想著想著也就放下了。」她還半開玩笑地分享，自己最近太忙，竟然在兩天內買了三罐一模一樣的卸妝油，才意識到自己大腦已經超載：「運動，是讓這一切重整的最好方式。」

沈靜芬的運動哲學也像她推廣的健康觀念一樣，講究科學與漸進。除跑步之外，還會搭配壺鈴重訓來強化肌力，透過瑜伽拉筋來維持身體的柔軟度；過去她也曾跑過半馬，但更深知恢復與避傷的重要。

對於一般民眾則建議：「從可以做到的範圍開始，先累積小的改變。我自己也是從3、4公里開始跑，慢慢才跑到20公里。」

飲食上，她特別重視蔬菜攝取量，並對市面上愈來愈多符合「我的餐盤」概念的均衡餐盒感到欣慰。但也提醒：「健康是一輩子的事，所以不要設太高的門檻，不要苛責自己。可以從戒掉含糖飲料開始，或者減少次數，如一個禮拜只喝一次。只要往健康的路走，不需要一步到位，讓它自然而然地融入生活就好。」

沈靜芬對健康的概念並非嚴苛的規定，也不是遙遠的目標，而是由每一天的一小步開始，像複利一樣，慢慢積累成一個更健康、更有活力的自己，同時要能向外複製，建構一個更健康的台灣。